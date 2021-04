REKONSTRUKCE OBRANY. Zatímco hlavní ofenzivní esa v Brně zůstanou, elitní obránci patrně dají sbohem. Filip Král už zamířil za svou šancí na NHL do Toronta. Petr Zámorský je podle zákulisních informací po odchodu Vladimíra Růžičky ze střídačky Hradce Králové připravený na návrat na východ Čech.

Místo v první defenzivě by mělo připadnout zkušenému slovenskému rychlíkovi Marku Ďalogovi, jenž má přijít z Pardubic. Dvaatřicetiletý zadák je silný v osobních soubojích a cizí mu není ani produktivita. Zkušenosti má z KHL švédské ligy.

Defenziva ještě nejspíš projde změnami v létě v závislosti na tom, jakým způsobem se vyvine situace kolem hýčkaného talentu Stanislava Svozila a objevu koronavirové sezony Radka Kučečíka, které čeká vstupní draft do NHL. „Možná nám utečou, ale tak už to chodí. Jsme rádi za to, co předvedli. Uvidíme, jak se situace vyvine,“ poznamenal Zábranský.

Z hostování v Karlových Varech se vrací trio mladých odchovanců v čele se synem majitele Liborem Zábranským mladším, jenž figuruje mezi trojici nominovaných mužů na nováčka sezony. S ním přichází Daniel Kowalczyk a Dalimil Mikyska. „Líbí se mi zabudovávání mladých kluků do áčka a obecně do extraligy, ale neřeknu nic nového. Mladý hráč na to musí mít nejen hokejově, ale i mentálně,“ uvedl pro klubový web nový hlavní trenér Komety Jiří Kalous.

ELITNÍ KOMANDO. Už tři sezony táhli na svých bedrech produktivitu Komety. Elitní trojici ve složení Peter Mueller, Martin Zaťovič a Petr Holík se ale syndrom vyhoření pořád vyhýbá obloukem. Obávaná lajna bude v Brně pokračovat i nadále. „Všichni tři jsou podepsaní dál,“ potvrdil majitel Zábranský.

V dalším ročníku ale hodlá boss klubu postavit kádr tak, aby produktivitu rozdělil mezi více útočných formací. „Na jedné lajně už stavět nebudu,“ uvedl.

ZMĚNY V ÚTOKU. S tím souvisí další bod. Třeskem projde i ofenziva, která nefungovala podle představ. „Scházela kvalita od ostatních formací. Byli tam sice Peter Schneider nebo Kuba Klepiš, ale to je pořád málo,“ hodnotil televizní expert a bývalý brněnský útočník Jakub Koreis.

Ofenzivu mají v Kometě oživit dvě dobře známá jména, která dopomohla k mistrovským titulům. Marcel Haščák ve čtyřiatřiceti letech chytil druhý dech a v dresu Popradu ovládl produktivitu slovenské extraligy. Vrací se také kanadský forvard Alexandre Mallet, jenž už ukončil angažmá ve Vítkovicích.

Body má dodat také talentovaný Radovan Pavlík, jenž momentálně hostuje v Liberci z Hradce Králové.

Na odchodu jsou určitě stagnující forvard Tomáš Vincour nebo zkušený Vojtěch Němec, který se už těší na angažmá ve Znojmě. Otazníky se vznáší nad budoucnosti Petera Schneidera nebo Jakuba Klepiše.