Čtyřiadvacetiletý gólman se v úvodu ročníku pravidelně střídal se svým brankářským kolegou Lukášem Klimešem, v posledních čtyřech duelech ovšem dostal mezi třemi tyčemi přednost. „Je výhoda, že jsem v zápřahu. Vždy je to lepší, když chytám víc zápasů a dostanu se do správného tempa,“ podotkl mladý maskovaný muž brněnského celku.

Ve statistikách už se pomalu dostává k číslům, na která je zvyklý. Aktuální procentuální úspěšnost zásahů má po jedenácti duelech na hodnotě 90,36 %.

V každém zápasu na něj čeká spoustu práce. Brněnští brankáři patří v jednotlivých kláních mezi nejzaměstnanější v extralize. V průměru na ně totiž míří třetí největší počet střel v soutěži. „Úplně nevnímám, že bych měl nějak víc práce. Snažím se chytnout každou střelu, která na mě míří a neřeším, jestli jich bylo patnáct nebo čtyřicet. Paradoxně je pro mě lepší, když mám hodně práce,“ dušoval se Vejmelka.

I na něm jde vidět, jak mu na zlepšení výkonů Komety záleží. V utkání proti Pardubicím po obdržení třetí branky vztekle odhodil lahev s pitím a bylo na něm patrné rozčarování. „Vždy se snažím udělat maximum pro to, abychom vyhráli. Jde vidět, že kluci se snaží, ale prostě se teď nedaří,“ pronesl rodák z Třebíče.

Úhlavní problém jihomoravského celku momentálně vězí v impotentní ofenzivě, která v posledních třech zápasech vstřelila jen dva góly. Proto trenéři rozhodili první formaci, Petr Holík putoval z centru prvního do středu druhého útoku vedle mladíků Karla Pláška a Luboše Horkého. „Nějaký impuls to byl. Bohužel proti Pardubicím nepomohl. Uvidíme, jak to bude v dalších zápasech. V každém případě je to pro mladé dobrá příležitost, jak vedle takového hráče, jakým je Holas, vyrůst,“ zamyslel se Vejmelka.

V neděli navíc do Brna přijede nabušený tým třineckých Ocelářů, který dominuje extralize a zatím neprohrál jediný duel v normální hrací době. „Jde o namáhavého soupeře, ale když se nám povede vyhrát, tak nám to může dodat sebevědomí, které nám teď chybí. Sebedůvěra se poté dá zúročit dál,“ doplnil Vejmelka.

Duel s Třincem začíná v neděli v půl sedmé večer a vysílat jej bude stanice ČT Sport.