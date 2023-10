Aplaus vestoje i mexická vlna. Závěr nedělního domácího zápasu hokejové Komety se dohrával v kulisách, které jsou v posledních letech ve Winning Group Areně nezvyklé. Brněnští fanoušci tak ale odměnili své oblíbence za dominantní výkon proti Karlovým Varům. Kometa vyhrála 3:0 a gólový rozdíl mohl být ještě výraznější. V extraligové tabulce jsou Jihomoravané už pátí.

Radost fanoušků Komety po třetí brance brněnského týmu. | Video: Václav Petrů

„Byl to výborný týmový výkon. Určitě je lepší, když víme, co přináší úspěch, musíme to držet. Ztratili jsme tady zápas s Třincem, který jsme měli vyhrát (minulou neděli Kometa prohrála doma 2:3 po samostatných nájezdech), tak jsme to napravili,“ líbilo se kapitánovi brněnského celku Martin Zaťovič.

Nedělní večer patřil hráčům, kteří se na úvod sezony hledali, ale už nacházejí svou tvář. Jedním z nich je i kapitán Zaťovič, který se na výhře podílel dvěma asistencemi a v posledních pěti zápasech zaznamenal pět bodů.

„Cítím se asi furt stejně od začátku sezony. Nejprve jsme prohrávali, takže byl celý tým dole, ale myslím si, že každý to vidí pozitivněji a je to lepší,“ přemítal Zaťovič.

V duelu s Vary si Kometa už v úvodních minutách vypracovala několik tutovek, které ale zkrotil statisticky jeden z nejlepších brankářů extraligy Dominik Frodl v bráně Západočechů. Na střelu brněnského zadáka Jana Ščotky z deváté minuty byl ale krátký.

Kometa zcela opanovala především druhou třetinu, kdy posadila svého soupeře na kolotoč. Prakticky celá část se odehrála v pásmu hostujícího celku. Domácí z množství šancí proměnili dvě. Hned v osmé vteřině se prosadil Tomáš Marcinko, který v pátek v Hradci Králové utnul čekání na svůj první gól sezony a další přidal hned v následujícím klání. Ve 31. minutě pak Zaťovič nádhernou přihrávkou z otočky našel před bránu najíždějícího Petra Holíka, jenž do odkryté klece taktéž zaznamenal svůj druhý gól v sezoně.

„Bylo mi jasné, že tam zůstane stát, tak jsem mu to nahrál do prázdné,“ popsal patrně nejhezčí moment zápasu Zaťovič.

Kometa mohla ve zbytku utkání navýšit vedení, ale Steve Moses napálil jen brankovou konstrukci. Neprosadili se ani hosté a brněnský brankář Dominik Furch vychytal třetí nulu v sezoně. „Byl to vynikající týmový výkon podpořený výborným gólmanem před fantastickou kulisou,“ lebedil si brněnský trenér Jaroslav Modrý.

Kometa už v pondělí vyrazí na sever Čech, kde si v úterý od půl šesté večer zahraje proti Litvínovu, jemuž patří druhá pozice. „Pro mě je lepší, když se hraje takto brzo po sobě. Vyhovuje mi to víc, než když máme zápasy jen v pátek a neděli,“ dodal Zaťovič.

Kometa Brno - Karlovy Vary 3:0

Třetiny: 1:0, 2:0, 0:0.

Branky a nahrávky: 9. Ščotka (Zaťovič, Lintuniemi), 21. Marcinko (Kohout, Kučeřík), 31. Holík (Zaťovič, Flek).

Rozhodčí: Šindel, Kvetoň – Klouček, Thuma.

Vyloučení: 2:6.

Využití: 0:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 29:19.

Diváci: 6278.

Kometa Brno: Furch – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Vincour, Kratochvíl.

Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Havlín, Dlapa, Benda – Jiskra, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – O. Procházka, Kofroň, Koffer – Redlich, R. Přikryl, Zetterberg.