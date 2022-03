Klub legendárního Jaromíra Jágra míří do baráže, kdežto Kometa poskočila v tabulce na desátou příčku. „Marek Čiliak je nemocný, ale do začátku play-off by měl být v pořádku. Matej nás skvěle podržel. První třetina nebyla z naší strany dobrá. Možná se projevilo, že jsme odehráli v posledních dnech velkou nálož zápasů. Od druhé části jsme ale hru srovnali,“ uvedl trenér Komety Jiří Kalous.