Úsilí jako v Rusku. Hráči Komety zakončili přípravu, podívejte se

Po osmitýdenní dřině prostor na oddech. Hokejisté brněnské Komety ve čtvrtek dopoledne zakončili tréninkem na ledě Sportcentra Lužánky první fázi přípravy. Tu měl poprvé na starosti nový kondiční trenér klubu Martin Iterský, jenž v minulosti prosel národním týmem, reprezentací do dvaceti let, Magnitogorskem nebo Spartou. „Když jsem byl v Rusku, říkal jsem si, že tamější hráči mají větší úsilí než v naší extralize, ale když jsem viděl, jak se snažili kluci v Brně, tak je to srovnatelné,“ zmínil třiatřicetiletý kouč.

Hokejisté Komety zakončili první fázi přípravy tréninkem na ledě. | Foto: HC Kometa Brno/Martin Kocourek

Hráči si oddechnou jen devět dní, poté budou plnit individuální plán a 19. července se sejdou ke společné přípravě na ledě. „Mít pauzu delší než týden mezi suchou přípravou a začátkem přípravy na ledě je nesmyslné. Proto taky budou kluci po krátkém volnu už makat a posílat mi své výsledky,“ nastínil Iterský. Kometa B jako zpestření. Přilákala šampiony. Juniory zatím nezapojíme, zaznívá Přečíst článek ›