„Kometa by možná měla na víc, kdyby do předkola dostala jiného soupeře než Liberec, i když na výběr moc nebylo. Brno ale bylo průměrné, to je fakt. Je to problém českého hokeje, že si vychováte generaci hráčů, která sbírá úspěchy, ale ti nemohou hrát do devadesáti let. Když strůjci úspěchu odejdou, musíte si je buď vychovat, nebo koupit. A Kometa teď prostředky dává taky do nové haly, takže zas tolik jich není,“ uvedl televizní expert David Pospíšil.

V předkole play-off přitom Kometa předvedla patrně nejkvalitnější výkony v sezoně. Ambiciózní Liberec soužila a dostala jej až do rozhodujícího zápasu. „Poslední utkání prohrála 1:6, ale v určitém bodu to pustíte a už to jede. V play-off je jedno, jestli prohrajete 0:50 nebo 0:1. Jinak to byla vyrovnaná série,“ uznal Pospíšil.

Kometa ovšem na neúspěšnou sezonu zadělala především v základní části plné výkyvů a nemastných výkonů. Pravděpodobný tak je konec Jiřího Kalouse na střídačce Komety, místo něj by měl důvěru dostat bývalý asistent Libora Zábranského v mistrovské sezoně 2016/2017 Martin Pešout, jenž v posledních pěti letech úspěšně koučoval Karlovy Vary. „S těmi možnostmi, které tam má, odvádí Pešout dobrou práci. To, jak si povede v týmu s daleko většími možnostmi, si netroufám predikovat,“ přiznal Pospíšil.

Po senzaci debakl. Kometa pod prášky dostala v Liberci šest gólů, v sezoně končí

I Pešout ale stěží změní problém, který se v posledních letech jako bumerang Kometě vždy vrací a vymstí. Výkony týmu až nezdravě závisí na hře první formace ve složení Peter Mueller, Petr Holík a Martin Zaťovič.

Bodově jim i v play-off dokázaly konkurovat jen nejzvučnější posily Komety pro tuto sezonu Michal Krištof a obránce Marek Ďaloga. „Nebyl tam téměř nikdo, kdo by kromě nich v play-off udělal víc jak dva body. Když spoléháte na úzký okruh lidí, může se to vymstít. Měl by vyletět i nějaký jiný hráč. Jenže ten se neobjevil. To je znamení představby Komety. Máte tam spoustu hráčů, kteří body neudělají. Je proto třeba přivést nové nebo dát stávajícím jinou roli,“ nabídl pohled Pospíšil.

Kometa navíc nemá jisté ani setrvání svého základního kamene Muellera, jemuž končí smlouva. „Peter chce zůstat a my o něj stojíme. Jednání probíhají, logicky to řeším s jeho agentem,“ pravil majitel klubu Libor Zábranský.

Kometa by se ale podle Pospíšila neměla na Muellera tolik upínat, v dubnu americký snajpr oslaví čtyřiatřicáté narozeniny. „Bude mu zase o rok víc, nikdo nemládneme. Nepůjde nahoru, spíš ho čeká stagnace, tak to matka příroda zařídila. Teď je na výkonnostním vrcholu, ale otázkou je, kdy to začne padat. Může to být klidně otázka roku. Když potom spadne, bude ho potřeba posunout v sestavě a jeho místo zaplnit. Kým? To je otázka pro dědu vševědu, protože takové hráče těžko najdete,“ glosoval Pospíšil.