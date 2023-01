Roman Erat patřil mezi hlavní tváře brněnského celku.Zdroj: Deník/Lubomír Stehlík

Pořádnou sérii porážek Kometa zažila při premiérovém ročníku po návratu do nejvyšší soutěže v sezoně 2009/2010. Kvalitou spíše prvoligový celek zažil porodní bolesti v nejvyšší soutěži, když prohrál úvodních jedenáct zápasů.

Turbulentní období neskončilo ani poté, co se Kometa a její nadšení fanoušci dočkali 4. října na dvanáctý pokus výhry, když Brňané přehráli Liberec 7:2. Skromný brněnský klub hledal svou tvář i optimální složení realizačního týmu, v roli hlavního trenéra se postupně vystřídali Vladimír Kýhos a Pavel Pazourek, na konci listopadu 2009 přebral tým Vladimír Jeřábek a až on byl trefou do černého.

Společně se svým asistentem Ladislavem Lubinou přebírali brněnský tým s patnáctibodovou ztrátou na předposlední celek tabulky, ale postupně ho vytáhli senzačně na dvanáctou příčku. Následné play-out dokonce nováček soutěže vyhrál a sezonu zakončil na jedenáctém místě. A úspěšné trenérské duo Jeřábek s Lubinou v Kometě podepisovalo novou smlouvu na rok s opcí. „Udržet tyto trenéry pro nás byla priorita,“ komentoval tehdy sportovní ředitel klubu Jaroslav Medlík.

Nejdelší série proher: 11 zápasů

Konečné umístění v tabulce: 11.