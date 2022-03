Ve vyrovnané tabulce jeho svěřenci nicméně mohou poskočit nahoru, na desátou Olomouc ztrácí jen bod. Díky širokému formátu předkola play-off, při němž do vyřazovací fáze postupuje dvanáct týmů, ještě mohou sezonu zachránit. Nejprve se ale do předkola musejí dostat. Potřebují tak uhájit náskok na nepostupovou příčku Karlových Varů, které ztrácí čtyři body. „Stále jsme maximálně koncentrovaní, vidíme v kabině každý den, že tam není pohoda, ale velká snaha do práce a tréninků. Musíme si uhrát body bez ohledu na to, s kým hrajeme,“ burcoval Kalous.

Z jeho vyjádření je zřejmé, že svému týmu navzdory vleklé nepohodě věří. O tom svědčí třeba i jeho odpověď ohledně stavu důležitého obránce Michala Gulašiho, který si zlomil kotník a na dlouhou dobu je ze hry. „Bude chybět asi pět až šest týdnů. Nechci říkat, že bude absentovat do konce sezony. Pokud se nám povede dobře, ještě se vrátí,“ vyjádřil naději brněnský kormidelník.

Definitivu postupu do předkola můžou jeho svěřenci za jistých okolností získat v pátek v duelu v Liberci hraném od šesti hodin večer. V nejdůležitější části sezony ale Kometa podobně jako v těch předcházejících postrádá důležité hráče. Na marodce má aktuálně zadáky, kromě Gulašiho taky Tomáše Bartejse a Vladimíra Rotha. „Za celou sezonu se nám skoro nepovedlo hrát v kompletním složení,“ hořekoval kapitán brněnského celku Martin Zaťovič.

Kometa navrch nemůže počítat s brankářem Jakubem Sedláčkem, jenž si zlomil prst a nejmíň měsíc si nezahraje.

Původní přetlak v brněnské bráně je tak minulostí. Do nejdůležitější části sezony půjde Kometa se dvěma vyrovnanými brankáři, Markem Čiliakem a Matejem Tomkem. Víc prostoru zřejmě dostane zkušený a prověřený Čiliak, v posledním týdnu si ale častěji zachytal Tomek. „Matej nás podržel a předvedl dobré výkony. Věříme oběma klukům, nasazování gólmanů budeme řešit průběžně,“ dodal brněnský trenér.