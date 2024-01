Lednové hokejové šílenství začíná tím nejpeprnějším možným způsobem. Na hokejisty brněnské Komety čeká v prvním měsíci kalendářního roku nálož jedenácti extraligových zápasů, z toho osmkrát se Jihomoravané představí doma.Jako první Brňané vyzvou na svém ledě v pátek od šesti hodin večer aktuálního lídra tabulky Spartu.

V zatím posledním vzájemném střetnutí triumfovali hokejisté Komety 19. listopadu na domácím ledě nad Spartou 2:1 po prodloužení. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Kometa nevstupuje do nového roku v ideálním rozpoložení. Při absenci brankářské jedničky Dominika Furcha prohrála pět z posledních šesti zápasů.

Černou sérii Jihomoravané zlomili až v sobotním utkání na ledě předposledního Kladna, kde vyhráli 5:4 po prodloužení. „Až na zápas v Boleslavi (Brňané prohráli 26. prosince na ledě posledního týmu tabulky 1:3 – pozn. red.) ale Kometa nepředvedla špatné výkony. Hra byla pořád daleko lepší jako při krizi na začátku sezony, kdy prohrála první čtyři zápasy. Hráči dřeli a bojovali a gólmani je nepodrželi,“ přemítal legendární brněnský obránce Jaromír Meixner.

Těžko však Jihomoravané mohli na začátek roku dostat těžší soupeře. Dnes si zahrají s vedoucí Spartou, poté je v neděli a ve středu čeká dvojzápas s hlavním extraligovým favoritem z Pardubic. „Jsou to opravdu těžké zápasy. Pokud se podaří vyhrát, bude to skvělé,“ poznamenal Meixner.

Hledající se Šalé? Hraje s dřevorubci a potřebuje přibrat, míní legenda

Už v pátek by se měla v brněnském dresu představit nejnovější akvizice, americký obránce Zach Osburne, který na jih Moravy přišel ve středu z Mladé Boleslavi místo finského zadáka Alexe Lintuniemiho. „Jeho konec v Kometě mě ani nepřekvapuje. Myslím, že mu to angažmá v Brně dvakrát nesedlo. Vrací se do Boleslavi, kde se mu dařilo líp. Co se týče Osburna, tak jen doufám, že to není rapl, jak to u zámořských hráčů někdy bývá. Uvidíme, jak se uvede,“ poznamenal Meixner.

Brňané se dnes potřetí v sezoně popasují se Spartou, kterou zatím v obou předchozích duelech porazili. Na začátku října vyhráli v pražské O2 aréně 2:0 a v odvetě na domácím ledě 19. listopadu slavili nad úhlavním rivalem výhru 2:1 po prodloužení. V obou případech se o vítěznou trefu postaral slovenský útočník Komety Lukáš Cingeľ.