„Je to velká škoda, protože jsme měli aspoň na jedno vítězství. Pořád jsme ještě ve hře, byť je to hodně těžká situace, protože Liberec je silný tým,“ pravil trenér Komety Jiří Kalous.

Jeho svěřence bolí hlavně sobotní prohra 2:3 po prodloužení, protože ještě osmnáct vteřin před koncem třetí třetiny drželi vedení. Jenže v čase 59:43 propálil bývalý brněnský forvard Jakub Klepiš při hře bez brankáře všechno před sebou včetně gólmana Mateje Tomka, jenž dostal ve druhém zápase přednost před Markem Čilikem, jenž chytal v pátek.

V následném prodloužení poté rozhodl o výhře domácích slovenský forvard Martin Faško-Rudáš. „Podali jsme velmi dobrý výkon, ale v závěru jsme si zápas nechali proklouznout mezi prsty,“ hlesl Kalous.

Brňané přitom na rozdíl od pátečního duelu hýřili aktivitou a svého soupeře přestříleli 46:35. Kometu znovu táhnul americký kanonýr Peter Mueller, jenž dvěma trefami poslal Kometu do vedení. „Je to play-off. Tento zápas jsme měli vyhrát, vyblokovat nějaké střely, bohužel nám to padlo. Teď nás čekají dva zápasy doma a ty musíme urvat,“ uvedl pro klubový web brněnský kapitán Martin Zaťovič.

Kometa je znovu až příliš závislá na bodech první formace. O čtyři z pěti gólů Brna v sérii se postaralo právě úderné komando. Hegemonii elitní lajny narušil pouze Luboš Horký, který se trefil v páteční partii.

Za Liberec se už naopak ve dvou duelech prosadili hráči ze všech čtyřech formací. „Kluci bojovali a věřili celé utkání. Byla to bitva od první do poslední minuty. Kometa nás chvílemi tlačila, my jsme měli také nějaké šance,“ okomentoval duel trenér Liberce Patrik Augusta.

Sobotní utkání bude mít také dohru. Kometa totiž žádá dodatečné potrestání známého libereckého rabiáta Jaroslava Vlacha, jenž v jednom ze soubojů u mantinelu trefil Michala Krištofa záměrně hokejkou do slabin.

Třetí utkání je na programu v pondělí od šesti hodin večer v brněnské Winning Group Areně. Pokud ho Kometa nezvládne, tak jí končí sezona. Brno bylo v podobné prekérní situaci i loni, kdy v předkole prohrávalo s Vítkovicemi rovněž 0:2 na zápasy, ale následně vyhrálo oba domácí duely i páté rozhodující klání ve Vítkovicích a po výhře 3:2 na zápasy postoupilo do čtvrtfinále. „Máme tuto zkušenost, ale tato série je přece jenom jiná. Nicméně základ je vyhrát dva domácí zápasy. Doufám, že dojde co nejvíc lidí, bude vyprodáno a urveme to,“ burcoval Zaťovič.

Liberec se nehodlá dvěma výhrami uspokojit. .„Jsme rádi za druhé vítězství, ale pořád to nic neřeší. Normálně vstaneme a budeme se připravovat zase na další zápas,“ prohlásil trenér Augusta.