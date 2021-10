Velký večer prožil zejména Krištof, jenž na dva góly přihrál a hlavně svou premiérovou trefou v extralize zajistil Kometě rozhodující vedení. „Manželka mi říkala, ať se nevracím domů, pokud nedám gól,“ smál se Krištof, jenž se dočkal branky ve svém jedenáctém extraligovém klání.

Do smíchu přitom Brňanům zpočátku vůbec nebylo. Po zmatcích v přesilovce Komety hosté pláchli do protiútoku a hrubku domácího celku nemilosrdně ztrestal v oslabení bývalý brněnský forvard Jakub Klepiš. „To jsou ty momenty, které nás v této sezoně zatím sráží. Nehrajeme špatně, ale uděláme takovéto chyby a už se to veze. Tentokrát jsme naštěstí dokázali zareagovat,“ oddechl si hlavní trenér Komety Jiří Kalous.

Brňanům se povedlo srovnat ve čtrnácté minutě, když Krištof pohledným pasem našel Muellera a ten skóroval. Ještě pohlednější byla rozhodující trefa. Lahůdkovou kombinaci celé první útočné lajny zakončoval Krištof. „Michal s Peterem si sedli, mají mezi sebou dobrou chemii. Doufám, že jim to vydrží,“ poznamenal Kalous.

Výhru Brna pojistil v posledních vteřinách trefou do prázdné brány Alexandre Mallet. „Řekli jsme si, že si nemůžeme dovolit prohrávat tolikrát v řadě. Podle mě to byl náš nejlepší výkon sezony,“ uvedl Krištof, jenž v centru první lajny nahradil Petra Holíka. Ten se společně s Martinem Zaťovičem přemístil do druhé lajny, kde jim taky ubyl čas na ledě. „S hráči jsem o změnách mluvil. Lajna má moji stoprocentní důvěru a věřím, že se ještě ukáže,“ pravil Kalous. Jeho svěřence čeká další zápas již ve čtvrtek od šesti hodin večer v Chomutově, kde si zahrají proti Kladnu.

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. P. Mueller (Krištof), 24. Krištof (Kollár, P. Mueller), 60. Mallet (Krištof) – 6. Klepiš (A. Najman).

Rozhodčí: Lacina, Úlehla - Šimánek, Zika.

Diváci: 5844.

HC Kometa Brno: Tomek – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), Bartejs, D. Mikyska – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Mallet, Dočekal, Magee.

Bílí Tygři Liberec: Kváča – L. Šmíd (A), Vitásek, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – Klapka.