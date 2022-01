Brňané si poté vytvořili přehršel vyložených šancí, ale Pavlíkovu další tutovku zlikvidoval Kváča a Mueller se Šikem pálili jen do brankové konstrukce. Hosté se pomalu vrátili do hry a ve 36. minutě srovnal skóre po buly Marek Zachar. Do konce prostřední části ještě nastřelili břevno znovu Mueller a následně Holík.

Ve třetí třetině Severočeši srovnali hru, a dokonce se dočkali obratu. Michal Birner dostal přihrávku a do odkryté brány se trefil. Kometa si následně soustavnější tlak vytvořit nedokázala a ještě jednou inkasovala. Výhru Liberce pojistili gólem do prázdné brány Zachar a Tomáš Filippi.