Jako desátí v pořadí zkoušeli své štěstí. Snažili se, dotahovali manko, nakonec však ani oni neuspěli. Litvínov na domácím ledě stále nenašel přemožitele, v úterý zdolal brněnské hokejisty jasně 6:3, a zamezil tak Kometě k dalšímu posunu extraligovou tabulkou.

Litvínov (v tmavém) zdolal doma Kometu 6:3. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

S dvěma výhrami v řadě šli svěřenci kouče Jaroslava Modrého do úterního duelu, navíc v nich obdrželi jediný gól. Na litvínovském ledě si však defenziva brněnského celku vybrala slabší den.

V posledních zápasech skvěle chytajícího Dominika Furcha nahradil v brněnské bráně Štěpán Lukeš, který musel hned šestkrát lovit puk ze své svatyně. „Bylo to ofenzivní a atraktivní utkání, bohužel s nešťastným koncem pro nás. Narazili jsme na tým, který hraje s velkým sebevědomím,“ popsal Modrý.

Litvínov opět ukázal, v jak skvělé formě se v aktuálním ročníku nachází. Po několika podprůměrných sezonách kosí soupeře za soupeřem a pohybuje se v popředí tabulky.

Proti Kometě domácí nezvládli úvodní minuty, kdy první gól utkání vsítil brněnský kapitán Martin Zaťovič, Litvínov však přispěchal s razantní odpovědí.

Ve dvanácté minutě vyrovnával David Kaše, jen o pár desítek vteřin později poslal Vervu do vedení Janis Jaks. „Oproti předchozím utkáním doma jsme neměli dobrý nástup do zápasu, jednoznačně jsme tahali za kratší provaz a vyústěním toho byla branka na 0:1. Bylo pro nás ale důležité, že jsme v přesilovce skóre otočili,“ podotkl litvínovský trenér Karel Mlejnek.

Druhá třetina patřila Severočechům. Nejprve navýšil jejich náskok Matěj Maštalířský, důležitá chvíle pak přišla v poslední minutě prostřední dvacetiminutovky, kdy Litvínov odskočil do tříbrankového náskoku.

Kometa měla sice skvělý nástup do poslední třetiny, kdy góly Kristiána Pospíšila a Stevea Mosese snížila na rozdíl jediné branky, pak si ale opět vzali slovo domácí. „Síla v týmu pořád je, dostali jsme se zpět do hry, věřil jsem, že to přetočíme na naši stranu. Udělali jsme ale dvě minely, čímž jsme Litvínovu darovali momentum utkání,“ mrzelo Modrého.

Sebevědomý Kos zpět v Kometě: Sen o zámoří nevzdávám, potřeboval jsem změnu

Klíčovou osmou branku vstřelil v 52. minutě domácí Nicolas Hlava, ten samý hráč následně do prázdné brány uzavřel skóre.

Kometa si tak v halloweenském večeru odvezla z Litvínova šestigólovou nadílku a v tabulce je pátá. „Jsem rád, že nás dvě slepené branky na začátku třetí třetiny nepoložily. Oceňuji, že naši hráči dokázali kontrolovat emoce, myslím, že to byl klíč, jak utkání zvládnout,“ doplnil Mlejnek.

Litvínov - Kometa Brno 6:3

Třetiny: 2:1, 2:0, 2:2.

Branky a nahrávky: 12. D. Kaše (Hlava, Baránek), 14. Jaks (D. Kaše), 33. Maštalířský (Kirk), 40. Abdul (Gut), 52. Hlava (O. Kaše), 60. Hlava (O. Kaše) – 5. Zaťovič (Holík, Gazda), 42. Pospíšil (Moses, Cingel), 46. Moses.

Rozhodčí: Úlehla, Ondráček – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1.V oslabení: 0:0. Diváci: 4282. Střely na branku: 36:36.

Litvínov: Tomek – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Kudrna, Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Maštalířský, Kirk, Abdul – Válek, Jurčík, Havelka.

Kometa Brno: Lukeš – Lintuniemi, Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, Kaňák – Moses, Cingel, Pospíšil – Kohout, Marcinko (A), Kos – Zaťovič (C), Holík, Flek – Kratochvíl, Vincour, Okál.