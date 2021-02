Vztek, zmar a rozčarování se o víkendu rozhostily v kabině Komety poté, co brněnští hokejisté padli zřejmě na své dno v této sezoně. V sobotní domácí extraligové partii proti Litvínovu trestuhodně prohospodařili dvoubrankové vedení a i když dokázali v závěru srovnat, nakonec obdrželi bleskurychlý rozhodující gól a prohráli 3:4. Porážku kousali už pošesté z posledních sedmi zápasů.

Rozhodující gól vstřelil litvínovský Tomáš Pospíšil pouhých sedmnáct vteřin poté, co Kometa srovnala. | Foto: ČTK / ČTK

„Předvedli jsme neomluvitelný kolaps. V první třetině jsme dali lehce dva góly a asi se uspokojili. Takovým způsobem není možné hrát na této úrovni. Je třeba vítězit, ne hrát gambling padesát na padesát,“ hřměl Zachrla.

Brnu se rozsypala hra ve druhé části, do které vstupovalo s dvoubrankovým vedením po trefách Petera Muellera. Domácí prohráli hororovou třetinu 4:23 na střely. „Byla to katastrofa, skoro jsme se nedostali z pásma. To se na této úrovni nemůže stávat,“ kroutil hlavou brněnský forvard Jakub Klepiš.