Přicházel v roli nejlepšího kanonýra slovenské extraligy, který má Kometě dopomoci k lepší produktivitě. Slovenskému útočníkovi Marcelu Haščákovi se ovšem jeho druhá mise v Brně v úvodních dvou měsících příliš nepovedla. Za osmnáct zápasů vstřelil zkušený forvard pět branek, na další tři prihrál, a nyní klub po při první reprezentační pauze opouští. Vrací se na Slovensko, kde má obléknout dres Slovanu Bratislava.

Marcel Haščák odehrál při svém druhém angažmá za Kometu pouhých osmnáct zápasů. | Foto: Deník/Petr Zbranek

„Bylo to těžké rozhodnutí, ale kvůli malému synkovi jsem se potřeboval vrátit na Slovensko. Rád bych Brnu poděkoval za šanci, že mě chtělo v létě zpátky, ale bohužel moje angažmá dlouho netrvalo a sám jsem na sobě cítil, že mi návrat úplně nevyšel. Musel jsem se rozhodnout rychle zda odejít a nebylo to snadné. Chtěl bych Kometě poděkovat, že mi to umožnila v době, kdy se týmu nedaří. Držím celému klubu palce a také bych chtěl poděkovat Liborovi, že mé prosbě vyhověl,“ uvedl pro klubový web čtyřiatřicetiletý forvard, který s Kometou oslavil v letech 2017 a 2018 oba tituly.