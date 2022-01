Podle legendárního brněnského obránce Jaromíra Meixnera hraje ve prospěch Čiliaka věk. „Jeho příchod je překvapující a Jakub Sedláček z toho nebude mít radost. Proč se vedení rozhodlo přivést Čiliaka je těžké říct, ale na druhou stranu je asi v nejlepším brankářském věku a má zásadní podíl na titulech. Byl to tehdy démon,“ pravil Meixner.

Překvapující je tah brněnského vedení také proto, že už před Čiliakovým příchodem měla Kometa k dispozici trojici brankářů – Jakuba Sedláčka, Mateje Tomka a Lukáše Klimeše. Zvlášť Sedláček se přitom pyšní výbornými čísly, jeho procentuální úspěšnost zásahů činí 92, 71 %.. „Kdyby to všechno byli skvělí gólmani, tak to problém je. Třeba kdyby Sparta měla Alexandra Saláka s Matějem Machovským a do toho ještě přivedla Čiliaka, tak by to bylo divné. V Kometě ale žádný z těch brankářů nemá takové výsadní postavení, aby nemusel o své místo bojovat,“ poznamenal Pospíšil.

Žena si vysnila návrat do Brna, v Kometě mám dlouhodobější vizi, říká Čiliak

Majitel klubu a kouč Libor Zábranský má pro Čiliaka slabost, prostor v brankovišti mu v minulosti dával i ve chvílích, kdy měl horší čísla, než jeho tehdejší kolega Karel Vejmelka. Výjimkou byla sezona 2019/2020, v níž Čiliaka poslal na tříměsíční hostování do Zlína. Nyní se dá očekávat, že mezi třemi tyčemi dostane dostatek prostoru. „Sází na to, že Čiliak do Komety patří, že tam má něco odchytáno a že se do toho znovu dostane. Zkušenosti se navíc budou hodit do vyřazovací části,“ zmínil Pospíšil.

Známé prostředí by ho mohlo nakopnout k lepším výkonům. „On k Brnu vždy tak nějak patřil, vždyť tu chytal někdy od patnácti let. Už v létě jsem si říkal, jestli se náhodou nevrátí do Komety. Uvidíme, jestli ho to teď povzbudí,“ uvedl Meixner.

Navíc se s Čiliakem v Kometě počítá do vzdálenější budoucnosti. „Klidně může být po kariéře trenér brankářů,“ zamyslel se Pospíšil.

Z Čiliaka nadšení z možnosti vrátit se do Brna přímo čišelo. „Je to jako sen,“ pověděl v prvním rozhovoru po příchodu do Komety.