Byla pro vás Kometa jasná volba?

Měl jsem víc možností, ale Brno mě oslovilo tím, jak přebudovávalo kádr a celkově se mi strašně líbil přístup.

S čím do Brna přicházíte?

Chci konečně něco vyhrát, zatím se mi to nikdy nepovedlo. Máme silný kádr i trenérský štáb, Kometa má šmrnc a věřím, že když dodržíme, co se od nás bude vyžadovat, tak můžeme sáhnout na nejvyšší příčky. Navíc věřím, že ještě posílíme. Zvlášť nám pomůže, pokud pustí lidi na stadion. Když jsem přijel jako soupeř, vnímal jsem, jak jsou perfektní a jak svůj tým ženou.

Pomáhá vám v aklimatizaci, že v kabině máte čtyři slovenské spoluhráče a navíc asistenta trenéra Jozefa Kováčika?

Na tom mi nikdy nesešlo, nerozlišoval jsem spoluhráče na to, jestli je někdo Slovák, nebo ne. Je to samozřejmě příjemné, ale snažím se vycházet se všemi.

Za posledních šest sezon jste oblékl dresy osmi mužstev, máte rád změny?

Změny ne, ale člověk se s nimi musí umět vyrovnat. Nedělalo mi problém přijmout nové výzvy, stejně jako přijímám tu v Kometě. Tým se dobře doplnil a možná ještě doplní. Věřím, že budeme pomýšlet na nejvyšší příčky.

Na světovém šampionátu jste byl kapitánem slovenského národního týmu. Jak jste se v této roli cítil?

Bylo to jiné, měl jsem z toho trochu svázané ruce. Nehrálo se mi tak dobře, jako když nastupuju třeba v klubu. Všechno je nicméně nové a člověk tím musí projít. Jsem velmi rád, že jsem si to mohl zkusit.

Slovensku se navíc povedlo po osmi letech postoupit do čtvrtfinále…

Celkově mistrovství hodnotím dobře, i když bylo náročné. Za deset dní jsme odehráli nějakých sedm zápasů. Jsme ale rádi za to, že jsme se konečně dokázali probojovat do čtvrtfinále.

Na konci srpna čeká Slovensko olympijská kvalifikace, v níž se nejspíš na domácím ledě střetne s Běloruskem, Polskem a Rakouskem, počítáte s touto akcí?

Uvidíme, jestli se turnaj v daném termínu uskuteční a jestli přijde pozvánka. Každopádně se na olympiádu chceme dostat. Je velká snaha vytvořit co nejsilnější tým. V této době je ale vše nejisté. Je to ještě daleko, soustředím se teď na Kometu. Nicméně na olympiádu bych se moc rád zase podíval. Byl jsem na ní už v roce 2018 a šlo o něco jiného než mistrovství světa.