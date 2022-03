„Každý vnímáme situaci, chceme vyhrávat, všichni kvůli tomu děláme maximum, i když nám to v posledních zápasech nevyšlo,“ přiznal ofenzivně laděný obránce, jenž příští týden oslaví třiatřicáté narozeniny.

V nedělní partii s Hradcem sice ukončil čekání na gól, ale prohře nezabránil. „Bojovali jsme na sto procent, šli jsme za tím, nepadlo nám tam víc gólů, šance jsme tam měli, musíme je proměňovat. Můžeme se ale od tohoto odrazit,“ burcoval rodák ze Zvolenu.

Brno tak čeká v posledních pěti zápasech základní části, které odehraje ode úterý v průběhu jednoho týdne, boj o postup do předkola play-off. Na třináctou nepostupovou pozici Karlových Varů má Kometa náskok dvou bodů a zápas k dobru. „Máme dobré hokejisty, musíme bojovat a bojovat a věřím, že nám to padne,“ mínil Ďaloga.

Minulý týden se se slovenskou výpravou vrátil z olympiády a nechyběl u pompézních oslav bronzu v Bratislavě. „Nic takového jsem nezažil, bylo to velkolepé. Den po oslavách jsem ještě nevěděl, co se dělo. Bylo to něco neskutečného. Tím, že jsem na olympiádě vůbec nehrál, tak jsem měl v Pekingu čas sledoval i situaci tu v Kometě,“ dušoval se 194 centimetrů vysoký rychlonohý zadák.

Na olympiádě mu účast překazilo zranění, které si přivodil na tréninku den před startem turnaje. „Myslel jsem, že to bude za dva tři dny v pohodě, vrátil jsem se na led, zase jsem měl dva tři dny volno a udělalo se mi to znovu. Když jsem se vrátil, zase to bylo zlé, takže jsme se s doktorem rozhodli, že nenastoupím,“ poznamenal Ďaloga.

Z her si tak přivezl smíšené pocity. „Bylo to těžké, když člověk nemůže nastoupit a hrát. Je to divné,“ ulevil si Ďaloga, který tak na rozdíl od olympiády v Pchjongčchangu proseděl celý turnaj na tribuně.

Nyní prožívá nálož zápasů v Kometě. Zápasový maraton ještě zrychlí, když se Brno v úterý od šesti hodin večer představí v domácí partii proti Plzni, hned ve středu hraje zase doma s Olomoucí.