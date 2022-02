„Rozhodně je to velké oslabení týmu. Skoro celou sezonu nehrajeme v plném složení, pořád někdo chybí,“ povzdechl si autor vítězné trefy proti Třinci Petr Holík.

Nejvíc aktuální zdravotní trable pálí zkušeného obránce Marka Ďalogu na olympiádě v Pekingu. Slovenský reprezentant si nemůže naplno vychutnat působivou olympijskou jízdu svého národního týmu, který v pátek po páté hodině ráno našeho času zahájil semifinále olympijského turnaje proti Finsku.

Na tréninku před zahájením olympijského hokejového podniku si přivodil svalové zranění v dolní části těla, kvůli němuž dosud do turnaje nezasáhl. Do hry už se navíc nedostane vůbec. „Marek je zraněný a vůbec s ním nepočítáme. Zranění mu nedovoluje, aby nastoupil ve zbývajících zápasech,“ uvedl pro TASR asistent trenéra slovenského národního týmu Andrej Podkonický.

V Brně věří, že Ďaloga si trable nepřenese do zbytku extraligové základní části. Kometu čeká hektický finiš, v následných osmnácti dnech sehraje deset zápasů, na něž plynule naváže předkolo play-off. „S Markem jsme ve spojení. Lékař mu doporučil čtyři dny klidu. Doufám, že po návratu naskočí a bude v dobré formě,“ poznamenal trenér Komety Jiří Kalous po středečním klání.

Z osobního hlediska na hry v Pekingu nebude v dobrém vzpomínat zřejmě ani brankář Komety Matej Tomek. Ten dostal šanci ve druhém klání Slovenska ve skupině proti Švédsku, ale v úvodní třetině inkasoval tři branky ze dvanácti střel a na zbytek zápasu a zřejmě i turnaje přepustil místo Patriku Rybárovi.

Jediným pravidelně nastupujícím hráčem Komety v sestavě je Michal Krištof. Ten naskočil do všech pěti zápasů, v nichž si připsal jeden gól, kterým v osmifinále proti Německu navyšoval na 3:0. Osmadvacetiletý centr nastupuje ve třetí lajně po boku Petera Zuzina a Miloše Kelemena z Mladé Boleslavi.

Pokud se Slovensku podaří v následujících dnech vybojovat medaili, získá cenný kov na olympiádě poprvé po šestačtyřiceti letech hráč, který v době her obléká dres Komety. Naposledy se to povedlo Oldřichu Machačovi na olympiádě v Innsbrucku v roce 1976, z níž přivezl stříbro. „Už účast na olympiádě je pro každého hráče splněný sen. Snad to vyjde,“ doplnil Kalous.