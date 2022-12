Krize Komety má další důsledek. Končí trenér Pešout

Nevydařené období hokejové Komety má další podstatné vyústění. Vedení klubu odvolalo hlavního trenéra Martina Pešouta, jenž do Brna přišel před touto sezonou. Jasno o novém hlavním koučovi by mělo být do středy.

Martin Pešout končí jako trenér hokejové Komety. | Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda