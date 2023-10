Dvěma domácími duely uzavřou hokejisté Komety v pátek a v neděli úvodní čtvrtinu extraligové sezony. V pátek od šesti hodin večer vyzvou tabulkového souseda Liberec a v neděli od pěti odpoledne mistrovský Třinec. Významný milník si v pátek zapíše kapitán brněnského celku Martin Zaťovič, který odehraje své osmisté utkání v české nejvyšší soutěži.

Martina Zaťoviče čeká v pátek proti Liberci osmisté utkání v extralize v kariéře. | Foto: HC Kometa Brno/Vit Golda

„Jsem zdravý a hokej mě stále naplňuje, proto se radši předem přiznám, že mě to ani nenutí k nějakému bilancování. Uvidíme, jestli a kdy to přijde," pravil pro klubový web ke svému milníku Zaťovič. Služebně nejstarší hráč Komety kroutí v Brně už osmou sezonu a v jeho dresu odehrál 418 zápasů. „Nikdy jsem nechtěl rok co rok střídat klub. Když máte v týmu nějaký úkol, vizi, ambice, tak nechcete opouštět rozdělanou práci. Samozřejmě pořád je to sport a někdy to jinak nejde. Pracujeme v dynamickém prostředí, sezona se nemusí povést, plány se mohou kdykoliv změnit," vysvětlil svou klubovou věrnost Zaťovič, který byl u titulů Komety v letech 2017 a 2018.

Ačkoliv mu nepovedeném začátku sezony spílali fanoušci, v posledních týdnech Zatovíč své výkony vylepšil a v jedenácti duelech zaznamenal solidních pět bodů. Podobně se zvedla i Kometa, která vyhrála čtyři z minulých šesti duelů, i když v posledním z nich v neděli prohrála doma 3:5 s Vítkovicemi a aktuálně je v tabulce devátá. „Z naší strany to bylo opravdu hodně špatné. Nikdo z nás si samozřejmě takový start nepřál, ale věřím tomu, že už to bude jenom lepší," pravil bývalý český reprezentant.

V pátek Kometa stane proti Liberci, který zatím prožívá velmi podobnou sezonu jako Brňané. Svěřenci bývalého reprezentačního kouče Filipa Pešána rovněž zažili nepovedený start, ale z posledních šesti duelů čtyři vyhráli a v tabulce osmí o dva body před Kometou.V neděli pak Brňany čeká poslední soupeř, se kterým se v tomto ročníku ještě nestřetli - mistrovský Třinec.