Co vám ukázala příprava, v níž jste zatím vyhráli jen dvě z pěti utkání? Nic moc. Na začátku jsme nehráli v plné sestavě, pak jsme dostali dardu ve Vítkovicích. Nebudu to rozebírat. Až ten uplynulý týden jsme se slevili z důrazu na fyzickou kondici a zaměřili se na herní a taktické věci. Máme teď necelých čtrnáct dní, abychom se naladili na novou sezonu.

Právě po prohře 1:7 ve Vítkovicích prý trenéři museli na kobereček. Pocítili jste to i vy?

Ano. Výsledek nebyl dobrý, každý ví, o co jde. Je to na nás hráčích. Trenéři si s majitelem něco řekli.

Jak odlišný je hokej pod trenérem Martinem Pešoutem oproti předcházejícím trenérům?

Hokej je furt stejný. Záleží tam na systémových věcech, které chceme hrát, ty se pilují, každý trenér má něco. Je to ale prostě hokej a my plníme pokyny kouče.

Kádr se hodně obměnil, zapadli už noví hráči?

Ano, jsou to zkušení hráči, skoro všichni jsme se znali, v kabině je sranda, myslím si, že zapadli dobře. Je pozitivní, že jde o starší zkušenější kluky a dobré hráče. Věřím, že se jejich kvalita projeví i na ledě.

Injekce pro Kometu. Má nového generálního partnera, Zábranský sonduje posily

V týmu se potkáte i se svým dobrým kamarádem a parťákem z Přerova Tomášem Kundrátkem…

Jo, psali jsme si už dávno, že má nabídku jít do Komety. Říkal jsem mu, ať to okamžitě přijme a bude mi dělat řidiče (smích). Ne, jinak jsme to moc neřešili. Šlo o věc agentů. Jsem rád, že se s Kometou domluvil, je to výborný hráč, kvalitu ukázal jak v Třinci, tak v nároďáku.

Takže se s Kometou hodláte vrátit na místa, kde byla tři čtyři roky zpátky?

Uplynulá sezona byla hodně špatná. Není dobré, když se končí tak brzo. Nikoho tak dlouhá pauza nebaví. Chceme hrát co nejdýl. Máme teď zkušené kluky, kteří ví, jak se hraje play-off a hodláme jít co nejdál. Kometa potřebuje úspěch.

Podaří se podle vás rozložit sílu do všech formací, aby mužstvo bylo víc vyvážené než v předchozích sezonách?

Uvidíme, každý si musí najít svou roli. Máme spoustu nových hráčů, první ostré zápasy ukážou. Na přípravě tolik nezáleží. Loni jsem na to upozorňoval kluky. V přípravě jsme vyhrávali a zavládlo tam takové to, že jsme dobře nachystání. Říkal jsem hoši, začne sezona a půjde o něco úplně jiného. Ukázalo se to na sto procent. Najednou euforie opadla. Extraliga bude extrémně vyrovnaná, těším se na to.