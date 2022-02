„O ničem se v pondělí moc nemluvilo, ale čekalo se, kdo nový přijde do konce uzávěrky do kabiny. Nikdy člověk neví, jestli tam někdo nebude, ale v úterý nikdo nový nepřišel. Je dobře, že se už dřív vrátil Čilo. Čím víc kvalitních hráčů, tím líp,“ pravil kapitán družstva Martin Zaťovič.

Ke změnám nedošlo přesto, že Kometě patří na prahu závěrečné čtvrtiny základní části až osmá pozice extraligové tabulky. „Máme silný tým. Až se vrátí zranění, budeme silnější a musíme být stoprocentně nachystaní na play-off,“ přesvědčoval Zaťovič.

Na tým v kompletním složení si ovšem se spoluhráči i fanoušky bude muset počkat. Na olympiádu do Pekingu totiž míří trio Slováků: klíčový zadák Marek Ďaloga, tvořivý centr Michal Krištof a brankář Matej Tomek. Kometa v době olympijského turnaje sehraje pět utkání. „Budeme si muset poradit. Jak se řeklo, že nepojedou hráči z NHL, věděli jsme, že to tak bude. Pocítíme, že odjedou hráči s kvalitou, vždyť se dostali na olympiádu. Ale spousta týmů kvůli tomu přijde o důležité hráče ,“ mínil kapitán brněnského celku.

Při absenci kreativního Krištofa se Kometě dvojnásobně hodí comeback jeho talentovaného krajana Andreje Kollára, který se vrátil do sestavy v pátek proti Karlovým Varům po takřka tříměsíční absenci kvůli zranění.

Na marodce tak aktuálně figuruje pouze zkušený útočník Tomáš Vincour. „Je trochu zraněný,“ pověděl trenér Komety Jiří Kalous.

Jeho svěřenci sehrají další zápas až příští pátek v Pardubicích, i proto teď mají dostatek prostoru k dohnání tréninkového manka po karanténě, do níž většina hráčů zamířila před dvěma týdny. „Bylo to nic moc. Výkony stoupaly, nějak jsem se chystal na konec základní části a pak jsme týden netrénovali. Je to ale pro všechny stejné a teď je čas pořádně potrénovat,“ dodal Zaťovič.