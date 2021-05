Ve středu se poprvé hlásil v kabině Komety. „Neberu to jako krok zpět. Naopak Brno vnímám jako novou výzvu a možnost růstu,“ řekl v rozhovoru pro Deník Rovnost Tomek, jenž v pondělí oslaví čtyřiadvacáté narozeniny.

Máte za sebou rok ve Finsku. Byla varianta, že tam zůstanete?

SaiPa mi neprodloužila opci a vyskytly se jiné možnosti, kde ve Finsku hrát. Byla to pro mě i priorita. Jenže potom se příležitosti sesypaly a začal jsem se dívat jinam, mimo jiné i do české extraligy.

Byla tedy Kometa jasná volba?

Ne. Nejprve jsme ani neměli informace, že se Karel Vejmelka chystá do zámoří. Po Karlově podpisu to ale nabralo spád. Jsem rád, že jsem se mohl připojit ke klubu a že už můžu poznávat celý tým a zabydlovat se tu.

Znal jste vůbec nějak detailněji Kometu, nebo je to pro vás všechno úplně nové?

Extraligu sleduju. Mám tu hodně známých. Jsem z Bratislavy, takže to do Brna nemám daleko a znám ho i ze vzájemných zápasů. Byl jsem tady před dvěma lety v přípravném utkání v dresu Dukly Trenčín. (Kometa vyhrála 4:1 – pozn. red).

V Brně vás zatím fanoušci moc neznají. Jak byste charakterizoval svůj brankářský styl?

Líbí se mi hodně styl chytání Careyho Pricea, Tuuky Raska nebo Andreje Vasilevského. Myslím, že mám dobrou techniku bruslení, což mi dost ulehčuje práci. Taky disponuju na gólmana dobrými parametry (je vysoký 191 centimetrů – pozn. red.) a snažím se dobře číst hru.

Jak hodnotíte uplynulou sezonu ve Finsku?

Bylo to jako na housenkové dráze. Začátek v SaiPě nevyšel ideálně, dlouho jsme se nedokázali dostat na vlnu. Neprosazovali jsme se hlavně v útoku. Uprostřed sezony pro mě přišel nový impulz v podobě angažmá v KaLpě, kde jsme bojovali o play-off. Finská liga má dobrou úroveň, i když tam hrají kluci s nízkým věkovým průměrem.

Prošel jste také zámořskými univerzitními soutěžemi, jak vzpomínáte na toto období?

Hodně rád. Jsem vděčný za zkušenosti, které jsem tam nasbíral, i když jsem tam toho v některých sezonách i kvůli zranění moc neodchytal.

Jednu sezonu jste na univerzitě v Severní Dakotě odehrál jen dva zápasy a o dva roky později v Nebrasce-Omaze jenom pět. Jak těžké bylo se do toho dostávat s tak nízkou zápasovou praxí?

Není to jednoduché. V Severní Dakotě mě zastavilo zranění, potom v Nebrasce už jsem nechytal, i když jsem problémy neměl. Hodně mi ale pomohla tvrdá práce na tréninku. Člověk tak získává sebevědomí.

Co jste studoval ?

Psychologii. Určitě ji chci využít po kariéře, pokud to půjde a uvidím směr, jakým se ubírat.

Využíváte poznatky ze studia i v hokeji?

Asi ani ne. Každopádně určitě ne proti soupeřům. Spíš je mohu využívat na sobě a líp pracovat se svými pocity, když vím, jak fungují.

Byl jste draftovaný do NHL. Vidíte v Kometě možnost, jak se tam propracovat?

Dveře do zámoří jsem ještě nezavřel. Jde vidět, že z Komety se do NHL dá dostat.

Matej Tomek

Narozen: 24. května 1997

Současný klub: Kometa Brno

Bývalé kluby: Slovan Bratislava U18, tým Slovenska U18, Poprad U18 a U20, Topeka (NAHL), Univ. of North Dakota, Univ. of Nebraska – Omaha (NCAA), Waterloo (USHL), Trenčín, Považská Bystrica, SaiPa, KalPa (poslední dvě Finsko)

Úspěchy: mistr NCAA (2016)