Nyní poprvé vyzkouší českou extraligu. „Hovořili jsme s několika brankáři a domluvili se s Matejem Tomkem, který je ve výborném věku, má mezinárodní zkušenosti. Chytal v zámoří nebo ve Finsku. Máme na něj velmi dobré reference, navíc se dobře zná s našim koučem gólmanů. S Lukášem Klimešem vytvoří stabilní brankářskou dvojici,“ pravil pro klubový web trenér Komety Jiří Kalous.

Odchovanec Slovanu Bratislava se až do včerejška připravoval se slovenskou reprezentací na světový šampionát v Rize, než jej po příchodu jiného gólmana Adama Húsky trenéři slovenské reprezentace vyškrtli z kádru. „Měří 191 centimetrů, má výborné parametry,“ chválil novou akvizici Kalous.

Brno také ohlásilo zvučné jméno do obrany. Klub posílí Vladimír Roth. Třicetiletý zadák si vyzkoušel angažmá v ruském Novosibirsku a dlouhé roky patřil k oporám Třince. Před minulým ročníkem se ovšem s týmem rozloučil a čekal na zahraniční nabídku. Ta nepřicházela a tak sezonu zahájil v prosinci v Českých Budějovicích, kde vydržel pět zápasů. Na konci ledna se vrátil do Třince, kde ovšem zůstal jen týden, než dostal nabídku ze švýcarského Lausanne.



V celku, který vlastní český miliardář Zdeněk Bakala, vydržel pouze třináct zápasů, v nichž si připsal tři body za tři asistence. „Čekal jsem, že Brno ohlásí velké jméno do defenzivy a to se naplnilo. Vláďa Roth sice není kalibr Petra Zámorského (bývalý člen první obrany v Kometě – pozn. red.), ale patří mezi top nejlepších pět praváků v extralize,“ nabídl pohled bývalý útočník Komety a hokejový expert Jakub Koreis.



Kometa také potvrdila návrat slovenského forvarda Marcela Haščáka, který klubu dopomohl v letech 2017 a 2018 ke dvěma titulům. Právě po druhém z nich v Kometě skončil a vrátil se do vlasti. V uplynulém ročníku ovládl v dresu Popradu produktivitu tamější nejvyšší soutěže. „Nechci být negativní předtím, než něco ukáže. Mezi slovenskou a českou extraligou je ale velký rozdíl. Pokud ho Kometa bere kvůli produktivitě, tak ty body nejspíš nepřivede. Ale Brno ho zřejmě angažovalo kvůli jiným jeho přednostem,“ poznamenal Koreis.

Posily Komety



Matej Tomek

Narozen: 24. května 1997

Post: brankář

Bývalé kluby: Slovan Bratislava U18, tým Slovenska U18, Poprad U18 a U20, Topeka (NAHL), Univ. of North Dakota, Univ. of Nebraska – Omaha (NCAA), Waterloo (USHL), Trenčín, Považská Bystrica, SaiPa, KalPa

Současný klub: Kometa Brno

Úspěchy: mistr NCAA (2016)



Vladimír Roth

Narozen: 25. června 1990

Post: obránce

Bývalé kluby: London Knights (OHL), Slavia Praha, Havlíčkův Brod, Liberec, Třinec, Novosibirsk (KHL), České Budějovice, Lausanne (Švýcarsko)

Současný klub: Kometa Brno

Úspěchy: mistr extraligy (2019)



Marcel Haščák

Narozen: 3. února 1987

Post: pravé křídlo

Bývalé kluby: Poprad, Košice, Dinamo Riga, Amur Chabarovsk (KHL), Karlovy Vary, Kometa Brno

Současný klub: Kometa Brno

Úspěchy: vicemistr světa (2012), mistr české extraligy (2017 a 2018), mistr slovenské extraligy (2011), nejproduktivnější hráč slovenské extraligy (2021)