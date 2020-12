Zkušenosti do obrany. Do Komety se vrací matador Barinka

Staronové jméno do obrány hlásí hokejová Kometa. Do zadních řad angažovala zkušeného extraligového matadora Michala Barinku, jenž v Brně nastupoval v sezonách 2017/2018 a 2018/2019. V tomto ročníku si zahrál tři zápasy v nejvyšší soutěži za Vítkovice a dva za prvoligové Kladno, kde odehrál také celou minulou sezonu. S Kometou podepsal smlouvu do konce ročníku.

Michal Barinka odehrál v dresu Komety dvě sezony, v první z nich oslavil v roce 2018 mistrovský titul. | Foto: Deník / Attila Racek

„Příchod Michala Barinky je reakcí na to, že kvůli mistrovství světa juniorů nám může několik týdnů chybět Standa Svozil, a že obránci působící v NHL se mohou vrátit do svého působiště," uvedl pro klubový web majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský. Svozilovi od soboty začíná ve Vyškově kemp juniorské reprezentace před světovým šampionátem, který se uskuteční na přelomu prosince a ledna v kanadském Edmontonu. V nominaci reprezentačního kouče Karla Mlejnka nechybí ani talentovaný brněnský útočník Jakub Brabenec.