Lukáš DostálZdroj: ČTK

LUKÁŠ DOSTÁL. Po stříbrném úspěchu osmnáctek v roce 2014 byl aspoň postup do semifinále pro národní tým dlouho zakletý. Do něj se neprobojovala ani hvězdná generace vítězů Memoriálu Ivana Hlinky vedená Martinem Nečasem. Do semifinále se probila překvapivě až o rok mladší squadra s výraznými postavami z Komety.

Podceňovaný tým v zádech se třemi prohrami ve čtvrtfinále senzačně zdolal nabušenou Kanadu 2:1 především díky fenomenálnímu výkonu brankáře Komety Lukáše Dostála, jenž pár týdnů předtím vychytal titul juniorce brněnského celku. „Byl to neuvěřitelný zápas. Musím pochválit kluky, kteří odvedli výbornou práci. V takový moment jsem ani neměl nervy, protože jsem se soustředil na svou práci, abychom nedostali gól. Byl to hektický závěr, ale jsem rád, že jsme to zvládli,“ radoval se Dostál.

Český tým sice skončil na šampionátu v Rusku bez medaile čtvrtý. Těšit jej ale mohlo, že překročil stín posledních let.