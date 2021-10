Patří mezi nejblyštivější hvězdy týmu. Přesto oporu hokejové Komety Petra Holíka trenér Jiří Kalous stáhl ze hry při nedělním zpackaném duelu Brna na ledě posledního Zlína, který hosté prohráli 3:5. Holík na nečekaný krok zareagoval nejlepším možným způsobem, když řídil nejvyšší výhru Komety, která roznesla Mladou Boleslav 6:1 a svým fanouškům se omluvila za průšvih z předcházejícího kola. Hvězdný centr Holík přispěl k demolici čtyřmi body za dva góly a dvě asistence.

Hokejisté Komety se radují z nečekaně vysoké výhry nad Mladou Boleslaví. | Foto: Deník/Jiří Sláma

„Nevzal jsem si osobně to, že jsem ve Zlíně nedohrál. Každý chce hrát a když ho trenér posadí, je tam zdravá nasr*nost. Nic osobního jsem ale od trenéra necítil, ani já na něj nebyl naštvaný. Byl to špatný výkon a nehrál jsem, teď jsem nastoupil. Smůly jsme si vybrali dost a tentokrát to byl dobrý zápas,“ uvedl brněnský útočník.