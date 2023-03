„Boleslav udělala maximum, aby zápas dopadl v její prospěch. Věděli tam, že kdyby se narvalo dva tisíce Brňáků, tak by atmosféra byla jiná a nám by pomohla,“ vzpomenul po letech pro iSport.cz tehdejší brněnský bek Marián Morava.

Nevpuštění fanoušků Brna na rozhodující utkání play-off vyvolalo velké emoce

Po patnácti letech se Kometa utká s Mladou Boleslaví v play-off znovu. Tentokrát v předkole extraligy, série začne zítra od sedmi hodin večer na brněnském ledě. „Z historie se musíme poučit a dívat se dopředu,“ uvedl k možnému obnovení rivality asistent trenéra Komety Jaroslav Modrý.

Deník Rovnost vybral zajímavosti série.

VAROVNÁ NULA.

Nula bodů ze dvanácti možných v této sezoně. Hokejisté Komety nemají s jiným extraligovým soupeřem horší vzájemnou bilanci zápasů.

Mladá Boleslav dokázala Brno porazit v základní části ve všech čtyřech duelech, a to dokonce i při své hluboké krizi.

Byli jsme bez šťávy, je to pro nás varování, kál se Holík po další prohře Komety

Tak se jí to povedlo před dvěma týdny v Brně, kdy vítězstvím 4:1 ukončila sérii šesti proher v řadě. „Popravdě ani nevím, že se nám proti ní nedaří. Za mě je to ale úplně jedno, jestli je to Bolka nebo Plzeň. Důležité je, že začínáme doma,“ lebedil si druhý nejlepší střelec Komety v základní části Jakub Flek.

NEVYZPYTATELNOST. Mladá Boleslav je ze všech celků z nižší poloviny tabulky nejméně předvídatelným soupeřem.

Celek bez velkých hvězd hraje nepříjemný bruslivý a urputný hokej, který umí udělat problémy každému soupeři.

Posila před play-off. Kometě pomůže Okál, v Přerově zůstane mladý centr Brna

V minulém ročníku Mladá Boleslav skončila základní část jedenáctá a následně se přes Plzeň a favorizovaný Hradec Králové dostala do semifinále play-off, kde podlehla pozdějšímu mistrovi z Třince.

V tomto ročníku si o jednu pozici v základní části polepšila, byť se ještě před dvěma týdny bála o záchranu v soutěži.. „Když se budeme soustředit na svoji hru, tak existuje určitě velká šance Kometu vyřadit. Máme silný tým – od brankáře, přes obránce i útočníky. Když budeme hrát tak, jak chceme, tak určitě máme šanci s Brnem uspět,“ pravil sebevědomě pro klubový web mladoboleslavský útočník Ondřej Roman.

Pešout má po vyhazovu z Komety novou práci. Vrací se na sever Čech

I hokejisté Komety umí překvapit jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu. Na konci ledna klesli na předposlední třináctou pozici a zdálo se, že možná budou bojovat o záchranu. Jenže díky následujícím osmi výhrám z dvanácti duelů se rázem zařadili mezi týmy, které mohou v play-off zamíchat kartami. „Už si hledáme tvář. Říkal jsem, že nějaký čas zabere, než tým získá identitu, jakou si představujeme. Jsou to detaily, ale udělají rozdíl. Kvalitu tým má,“ přesvědčoval Modrý, jenž do Komety přišel krátce po Vánocích po vyhazovu z Českých Budějovic..

MINISOUBOJE. Pikantní bude série pro trenéra Mladé Boleslavi Jiřího Kalouse, jenž v minulé sezoně koučoval Kometu a přes brány předkola play-off ji nedostal.

Dokázali jsme, že jsme s Libercem rovnocenní, řekl po strhující bitvě Kalous

Jeho asistentem je navíc v Brně dobře známý Petr Haken, který ve stejné roli slavil s Kometou mistrovský titul před pěti lety.

Klíčový bude minisouboj gólmanů, kteří patří statisticky mezi nejlepší v extralize. Brněnský Dominik Furch dokonce s procentuální úspěšností zásahů 92,61 % tuto statistiku ovládl. Mladoboleslavští Filip Novotný s 92,18 % a Gašper Krošelj s 92,12 % moc nezaostali.

Zajímavý bude taky souboj dvou slovenských reprezentantů. Nejproduktivnějším hráčem Mladé Boleslavi je totiž Róbert Lantoši, Kometu v posledních týdnech bodově táhne novoroční akvizice Kristián Pospíšil, který si udržuje bilanci bodu na zápas. Série jistě napíše i další působivé minipříběhy.