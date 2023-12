KOMENTÁŘ VÁCLAVA PETRŮ/ Vánoční dárek pro hokejové Pardubice. Aspoň tak prezentuje příchod obránce Libora Hájka ze zámoří movitý majitel východočeského klubu Petr Dědek. Lidé na sociálních sítích po nejzajímavějším přestupu reprezentační přestávky čile spekulovali, proč se pětadvacetiletý zadák nevrátil do Komety, odkud se před lety do zámoří propracoval a kde taky chvíli působil ve specifické koronavirové sezoně 2020/2021. Část fanoušků Komety ale nezoufala. Hájek totiž není pro brněnský klub žádné terno.

Libor Hájek po návratu do Komety v listopadu 2020. | Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda

Svou zkušenost už na jihu Moravy s mladým zadákem mají, stačí si vzpomenout na tři roky starou anabázi v Kometě v prazvláštním koronavirovém ročníku.

Té předcházely podivné přemety od rodáka ze Smrčku, s nímž nejprve počítala Kometa, ale Hájek se na poslední chvíli rozhodl zamířit do Olomouce, protože s přítelkyní v té době pobýval v Ostravě. Nakonec se ovšem s celkem z Hané nedomluvil a byl vděčný za návrat do Brna.

V Kometě se Hájek nejprve uvedl skvěle. V půli listopadu přispěl při své premiéře k výhře 3:2 nad Mladou Boleslaví dvěma asistencemi a fanoušci Komety si mnuli ruce, jaký jackpot v prapodivném koronavirovém ročníku získali. To netušili, že Hájek hned v prvním utkání vyčerpal všechny své trumfy. Přišel, viděl, zvítězil a zhasnul.

V následujících devíti zápasech nezaznamenal tehdejší obránce New Yorku Rangers ani bod. V obraně brněnského celku zapadl do šedého průměru a s extraligou se loučil i s vizitkou pěti záporných bodů.

Zatímco další dva odchovanci z brněnské stáje Jakub Zbořil a Filip Král si při koronavirovém comebacku u fanoušků udělali oko a dostali se i do reprezentace, Hájkovo epizodní angažmá budilo rozpaky.

Mladý bek se o půl roku později trápil i na svém prvním a zatím jediném světovém šampionátu v lotyšské Rize.

Hájkovi už nikdo neodpáře, že odehrál v dresu New Yorku Rangers za pět let víc než sto zápasů v NHL, na druhou stranu se ale vyjma zmíněného koronavirového ročníku nikdy pořádně neprosadil do základní sestavy. Zámořské trápení vyvrcholilo v této sezoně, kterou načal na farmě Pittsburghu a v jedenácti duelech nebodoval. Ve statistice plus minus měl pět záporných bodů.

Aktuálně Hájek rozhodně nezažívá nejlepší období kariéry a jeho forma budí otazníky. Defenziva Komety nyní navíc po letech opravdu šlape. Hledat místo v napěchované obraně pro soužícího se Hájka by mohlo rovnováhu v zadních řadách narušit. Uklidit akvizici ze zámoří na okraj sestavy by nebylo řešení.

V Kometě mají navíc z nedávné doby neblahé zkušenosti s hráči vracejícími se zpoza velké louže. Jistě, Pavel Jenyš, Václav Karabáček, Tomáš Šoustal nebo Zbyněk Michálek byli v jiné situaci než Hájek, ale jsou jasným důkazem, že ne všechno zlato ze zámoří se třpytí.

Na závěr je třeba dodat, že Hájka rozhodně není třeba odepisovat. Nejlepší hokejová léta má teprve před sebou a při správné konstelaci může v extralize svou kariéru nakopnout. Jeho návrat do Komety by ale neprospěl ani jedné straně.