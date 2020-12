Třinec dominuje, třeba Karlovy Vary udivují a Kometa? Pro brněnské hokejisty je v tomto extraligovém ročníku přiléhavý přívlastek nevyzpytatelní. Názorně to Brňané předvedli v uplynulých dnech. Minulý pátek po nejlepším výkonu sezony jako první vyhráli v normální hrací době na ledě silné Plzně 2:1 a následně v neděli ubojovali výhru 3:2 nad ambiciózním Libercem. Jenže v úterý zavládlo rozčarování po vysoké prohře 2:6 v Hradci Králové.

Peter Schneider je nejlepším střelcem brněnské Komety. | Foto: Deník / Michal Fanta

„Byl to šílený zápas a holomajzna, ale to se stane. Je to takové na houpačce. Potvrzuje se, že extraliga je hodně vyrovnaná. Když třeba poslední porazí prvního, nejde o žádné překvapení,“ nabídl pohled legendární brněnský obránce Jaromír Meixner.