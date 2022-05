Pavel ZachaZdroj: ČTK

PAVEL ZACHA. Podobný případ jako Nečas, jen s tím rozdílem, že brněnský rodák si může na boje o Stanley Cup zajít chuť.

Jeho New Jersey opět skončilo základní část s propastným rozdílem na pozice zajišťující play-off. Ne že by pětadvacetiletý brněnský rodák moc věděl, o co přichází, vždyť za šest sezon u Ďáblů si zahrál v play-off jen pět zápasů. „Každý rok, kdy neuděláte play off, je těžký. Vážíte si toho, že jste pořád v lize, ale je složité sledovat, když vaši kamarádi v jiných týmech hrají vyřazovací část a vy ne. To pak začnete porážky nenávidět víc a víc,“ uvedla pro klubový web někdejší šestka draftu.

Zacha nezopakoval minulou životní sezonu. Nasbíral šestatřicet bodů, tedy jen o bod víc než v minulém ročníku, kdy odehrál o dvacet zápasů míň. I brněnskému rodákovi končí tříletá smlouva. Právě proto odmítl účast na světovém šampionátu ve Finsku a jeho premiéra v národním týmu dospělých se zase odkládá. Přestože uplynulá sezona nebyla z jeho strany nejpovedenější, má solidní vyhlídky na dobrou novou smlouvu.