Zvučné jméno do defenzivy hlásí hokejová Kometa. Obranu vyztuží osmadvacetiletý obránce Vojtěch Mozík, který se po šesti letech vrací ze zahraničí, kde naposledy nastupoval za čínský Kunlun v KHL. Do útoku Brno přivedlo talentovaného jedenadvacetiletého útočníka Andreje Kollára z Nitry.

Vojtěch Mozík je novou akvizicí Komety. | Foto: ČTK

Reprezentační obránce z olympiády v roce 2018 Mozík si krátce zahrál za New Jersey Devils v NHL. Kromě toho taky oblékl dres Podolsku v KHL a Färjestadu ve švédské elitní soutěži, nyní se vrací do české extraligy. „Vojtu Mozíka znám z národního týmu, kde jsme spolupracovali. Potkávali jsme se také jako soupeři v KHL a byli jsme spolu v kontaktu. Vím, co je to za typ hráče. Je důrazný, výborný v defenzivě, zároveň hokejista, který umí podpořit útok a má kvalitní střelu. Jeho zkušenosti se budou velmi hodit do vypjatých bojů,“ uvedl pro klubový web trenér Komety Jiří Kalous.