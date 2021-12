Sedláčkova čísla jsou úchvatná. Procentuální úspěšnost zásahů v Kometě má 93,94 %. Když vezmeme v potaz i předcházejících osm zápasů v Olomouci, činí procentuální úspěšnost zásahů stále skvělých 92,53 %. To jsou statistiky, o kterých si v základní části mohl nechat zdát třeba i brněnský fantom Marek Čiliak. „Je skvělé, že mě trenéři nevystřídali po dvou vyhraných duelech a že mám prostor chytat,“ vyjádřil spokojenost s přístupem realizačního týmu Sedláček.

Outsider trápil Kometu. Brňané ale nakonec slaví pátou výhru v řadě

DAVID OSTŘÍŽEK. Do Komety, kde už nastupoval před šesti lety, přišel výměnou za Silvestera Kuska na konci října. Jedenatřicetiletý forvard určený pro černou práci zatím svou roli plní svědomitě. „David podává vyrovnané výkony a jsme s ním spokojeni. Doplnil, co nám chybělo. Je to univerzální hráč, kterého můžeme využívat jak na pozici centra, tak křídla,“ uvedl trenér Komety Jiří Kalous.

Neočekává se od něj, že bude vířit vody v tabulce produktivity, přesto by v tomto ohledu mohl přidat. Ze dvanácti duelů vydoloval jediný bod.

ADAM ZBOŘIL. Tvořivý centr se vrátil do svého mateřského klubu začátkem prosince a dres A týmu Komety oblékl poprvé v kariéře. Přišel ze Zlína výměnou za kanadského forvarda Alexandra Malleta.

Ačkoliv se ve městě Tomáše Bati trápil, brněnským fanouškům se Zbořil hned v prvním zápase proti Liberci uvedl gólem po brilantní sólové akci.

Druhou branku si starší ze známého brněnského sourozeneckého dua Zbořilů připsal v neděli proti Zlínu, kdy gólem v prodloužení rozhodl o výhře Komety 2:1. „Byl ve správný čas na správném místě. Zatím mě zaujal, navíc je to Brňák. Uvidíme, jak se mu povede dál,“ pravil Meixner.

Posily v Brně

Jakub Sedláček

Zápasů: 6

Procentuální úspěšnost zásahů: 93, 9 %

Průměr inkasovaných gólů na zápas: 1,67

David Ostřížek

Zápasů: 12

Góly: 0

Asistence: 1

Bodů: 1

Statistika +/-: –

3

Adam Zbořil

Zápasů: 5

Góly: 2

Asistence: 0

Body: 2

Stastistika +/-: + 1