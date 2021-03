„Kádr Třince je daleko vyváženější. Není tak závislý na prvním útoku jako Kometa,“ podotkl bývalý brněnský hokejista a televizní expert Jakub Koreis.

Když se za Brno neprosazuje první lajna, jde o velký malér. V dosavadních sedmi zápasech play-off vstřelili hráči z ostatních formací pouhé čtyři branky. Pro úspěch v sérii, která pokračuje ve středu od sedmi hodin večer v Brně, potřebuje Kometa příspěvek od dalších hráčů. Kdo má potenciál vzít to na sebe?

JAKUB KLEPIŠ. Nejde o čistokrevného střelce, ovšem v základní části dokázal, že i přes pokročilý hokejový věk stále umí poslat puk za brankářova záda, když vstřelil deset branek. „Radši přihrávám, všichni mi říkají, že mám víc střílet,“ uvedl mistr světa z roku 2010.

V tomto play-off se šestatřicetiletý forvard prosadil jednou, ale jeho gól v předkole byl možná nejdůležitější v sérii. Svou trefou osm minut před koncem třetí třetiny čtvrtého duelu proti Vítkovicím srovnal na 1:1 a Kometu zachránil před předčasným koncem série. „Asi ani Libor Zábranský úplně nečekal, že bude pořád tak platný vepředu,“ zmínil Koreis.

PETER SCHNEIDER. Tenhle rakouský ostrostřelec hraje ve vlnách a momentálně je na spodní části sinusoidy. Do vyložených příležitostí se sice dostane, ovšem má smůlu v zakončení.

Obzvlášť nešťastné pro něj bylo druhé klání v Třinci, kdy přestřelil odkrytou bránu a po jeho ztrátě puku v oslabení Oceláři skórovali. Schneider už ovšem jednou v základní části dokázal cestu z krize najít a po jedenáctizápasovém půstu následně vstřelil čtyři branky v pěti duelech.

PETR MRÁZEK. Překvapivé jméno na soupisce Komety. Tahoun prvoligového Prostějova ani nevěděl, že má v Brně vyřízené střídavé starty, než se mu několik dní před startem čtvrtfinále ozvala Kometa. „Jsem rád, že si můžu zahrát s klukama play off. Doufám, že jim co nejvíc pomůžu,“ uvedl Mrázek, jenž se hned na úvod prvního klání v Třinci dostal do obří šance.

Od vedení brněnského klubu šlo ale o logickou volbu. Šestadvacetiletý útočník má v zádech životní sezonu, v podprůměrném Prostějově nasázel 21 gólů ve 33 zápasech, střílelo mu to i předtím ve Znojmě v EBEL. Pokud tedy nebyl zraněný.

DÁVID BONDRA. Vánoční akvizice Komety patří mezi nejnenápadnější muže velmi užitečné pro málo viditelnou, ale o to užitečnější práci při oslabení nebo napadání soupeře. Tento útočník ošlehaný bitvami v KHL se ovšem umí dostat také do obrovských příležitostí. I když nemá střelecké instinkty jako jeho legendární otec Peter, proč by mu to tam nemohlo aspoň jednou v důležité chvíli vyjít?