Bez důležitých zadáků Marka Ďalogy s Alexem Lintuniemim a celkem pěti hráčů základní sestavy nastoupili v neděli večer hokejisté Kometa doma proti mistrovskému Třinci. Závěrečný zápas úvodní čtvrtiny základní části prohráli 2:3 po samostatných nájezdech a úvodní čtvrtinu zakončili na sedmé pozici tabulky.

Reakce fanoušků Komety na rozhodnutí sudích neuznat zakončení Tomáše Vincoura jako gól. | Video: Václav Petrů

„Těch absencí je fakt hodně. Něco lítá v kabině, jde to asi slyšet i na mém hlasu. Snad se ale dáme brzy dokupy. Pospec (Kristián Pospíšil – pozn. red.) by se měl dát brzy do pořádku, tak se to zlepší,“ přemítal brněnský forvard Petr Holík. Trápící se tahoun brněnské produktivity právě ve třináctém duelu sezony ukončil čekání na svou premiérovou trefu, když ve třinácté minutě i se šťastnou tečí jednoho z bránících hráčů Třince překonal brankáře hostí Marka Mazance.

„Dal jsem gól, ale nemůžu být spokojený, protože se prohrálo. Radši bych byl, kdybych ho nedal a vyhráli jsme,“ pravil Holík, který v úvodní čtvrtině základní části zaznamenal pouhé čtyři body.Těžké období zprvu snášel obtížně.

„Když jsme prohrávali, tak jsem z toho byl hodně špatný. Pak jsme se zvedli a tolik jsem to neřešil. Soustředím se na sebe a na tým,“ přesvědčoval jedenatřicetiletý forvard.

Kometa zakončila úvodní čtvrtinu se ctí. Mistrovi byla vyrovnaným soupeřem. Zkraje druhé třetiny mohla vést o dva góly, ale rozhodčí zakončení Tomáše Vincoura jako gól neuznali, protože puk nepřešel celým objemem brankovou čáru.

Hostům se povedlo v polovině zápasu srovnat po šťastné trefě Andreje Nestrašila, ale Kometu vrátil do vedení ve 48. minutě přesilovkovou trefou Steve Moses, který tak navázal na páteční hattrick proti Liberci.

Za Oceláře srovnal pět minut před koncem svou první trefou sezony nečekaný hrdina Marián Adámek. „Byl to zápas dvou výborných týmů a hrál se play-off hokej. Rozhodly malé detaily, o kterých je hokej. Poučíme se z toho. Na absence se nevymlouváme, jsme Kometa a prostor mohou dostat mladí kluci,“ podotkl trenér brněnského celku Jaroslav Modrý.

V nájezdech se prosadili pouze slovenští útočníci Třince Marko Daňo s Richardem Pánikem a rozhodli o bonusovém bodu pro mistra. „Klobouk dolů před Kometou, čelili jsme opravdu náročnému soupeři, tak jsme rádi za každý bod,“ pravil třinecký asistent trenéra Vladimír Országh.

Druhou čtvrtinu základní části zahájí Kometa v pátek duelem na ledě Hradce Králové.

Kometa Brno - Oceláři Třinec 2:3 sn.

Třetiny: 1:0, 0:1, 1:1 – 0:0.

Branky a nahrávky: 13. Holík (Zaťovič, Kaňák), 48. Moses (Ščotka) – 31. Nestrašil (Hudáček, Daňo), 55. Adámek (Dravecký, Vrána), rozh. náj. Daňo.

Rozhodčí: Mrkva, Cabák – Lederer, Blažek.

Vyloučení: 3:5.

Využití: 1:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 24:31.

Diváci: 6735.

Kometa Brno: Furch – Ščotka (A), Kaňák, Kučeřík, Holland, Gazda, Zahradníček – Okál, Cingel, Moses – Vincour, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Jenyš, Horváth, Kohout – Boltvan.

Oceláři Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský.