+ KOMETY:BRANKÁŘ. Na klíčovém postu mají Brňané jistotu ve Vejmelkovi, jenž přesvědčil proti Vítkovicím. Naopak pro Třinec představuje právě pozice gólmana nejbolavější místo. Klubu se pořád nepovedlo najít náhradu za vynikajícího Šimona Hrubce, jenž před dvěma lety vychytal titul. Současný první brankář Jakub Štěpánek má už svá nejlepší léta dávno za sebou a navíc kvůli nemoci vynechá první dva duely série. Prostor mezi třemi tyčemi dostane Ondřej Kacetl, jenž sezonu začal v Brně, ovšem z pozice trojky si zachytal jen v přípravě. „Tohle je opravdu snad jediný otazník v sestavě Třince. Může se stát, že Kometa to tam v prvním zápase nasází a gólman se rozsype. To Karel Vejmelka je výborný brankář, který už potřebuje jenom úspěšné play-off, aby získal punc vynikajícího gólmana, jaký si vybudoval Marek Čiliak,“ pravil bývalý brněnský útočník a televizní expert Jakub Koreis.

+ KOMETY: PSYCHICKÁ POHODA. Hokejisté Komety se napumpovali obratem v předkole play-off s Vítkovicemi pořádnou dávku sebevědomí, naproti tomu kabinu Třince před dvěma týdny zasáhla tragická zpráva o úmrtí manželky jedné z opor celku Petra Vrány. „Kometa bude uvolněnější. Spadlo z ní to břemeno konce v předkole a že sezona už neskončí průšvihem. Na druhou stranu ale odehrála pět těžkých zápasů, z nichž tři šly do prodloužení a to půjde cítit,“ uvedl Koreis.

+ TŘINCE: SÍLA KÁDRU. Oceláři jsou společně se Spartou podle jmen na soupisce extraligovými titány, Kromě brankářského postu snad nemají slabinu. Podobně jako Kometa se pyšní extrémně silnou první formací v čele s Martinem Růžičkou, jenž skončil v produktivitě extraligy druhý o bod za brněnským Peterem Muellerem. Vedle něj září nejlepší střelec základní části Matěj Stránský a duo doplňuje spolehlivý Vrána. „První formace obou týmů jsou srovnatelné. Když ale půjdeme sestavou dál, má ji Třinec daleko vyváženější a není tak závislý na příspěvku elitní lajny,“ srovnal Koreis.

Parta trenéra Václava Varadi se až do předposledního kola rvala se Spartou o zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části, nakonec skončila těsně druhá. „Sparta a Třinec jsou odskočení od zbytku extraligy,“ přesvědčoval hokejový expert David Pospíšil.

+ TŘINCE: VZÁJEMNÉ ZÁPASY. Ano, základní část a play-off jsou jiné soutěže, přesto jde pro Kometu o varování. Oceláři byli jediným týmem, který v základní části ani jednou neporazila. „Brno je určitě těžký soupeř. Má výbornou přesilovku, hodně zkušených hráčů, kteří si něčím prošli. Buď vyhráli titul tady, nebo v jiné lize, takže jsou zkušení. Nebude to jednoduché, ale my se musíme zaměřit na naši hru, a když to budeme dělat, tak máme velkou šanci,“ podotkl forvard Ocelářů Stránský.

První souboj se hraje v sobotu od třech hodin odpoledne v Třinci před kamerami O2 TV Sport, druhý v neděli v pět odpoledne vysílaný na ČT sport. V Brně se hraje od středy.