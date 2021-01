„Máme proč být naštvaní. Rozhodně není normální, aby se zápas na konci tak zvrtl. Radši to nebudu dál komentovat, nebo bych byl sprostý,“ rozčílil verdikt sudích brankáře Komety Karla Vejmelku.

Brněnský fantom naopak práci kanadského pořízka u brankoviště vyzdvihl. „Byla to úplně normální situace, jakých se při zápase přihodí dvacet. Rhett odvedl svou práci, neudělal faul, bohužel rozhodčí to viděli jinak,“ mrzelo Vejmelku.

Frustrace brněnských hokejistů z jiskřivého závěru byla patrná. Vždyť Kometa sehrála s jedním z extraligových favoritů víc než vyrovnanou partii. „V zápase jsme dokonce snad i tahali za delší konec. Nevyužili jsme ale šance a ten závěr byl pro nás hodně krutý,“ hlesl asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.

Ke kontroverzní situaci ze závěru se nechtěl vyjadřovat. „Nechci a nesmím to komentovat. Samozřejmě alfou a omegou v hokeji je umět udržet emoce,“ poznamenal Zachrla.

Kometa se v zápase nenechala zaskočit rychlým vedením Třince, jenž vyrukoval do utkání i se zvučnou posilou z Finska Michaelem Špačkem. Skóre otevřel v šesté minutě Hrehorčák, ale za Kometu kontroval o čtyři minuty později v přesilovce kanonýr Peter Mueller.

Brno dokázalo ubránit i přesilovku Třince pět na tři a otočilo skóre. Po polovině zápasu Kometu dostal do vedení svou první trefou sezony mladík Stanislav Svozil při netypickém přečíslení čtyři na jednoho.



Třinec ještě ve druhé části odvětil, když se díky důrazu před brankovištěm prosadil Daniel Kurovský.

Ve třetí části sahali po výhře Brňané, když měl premiérový gól kariéry na hokejce mladý zadák Radek Kučeřík, jenže trefil jenom brankovou konstrukci. „Výhry si velice vážíme, protože Kometa teď hraje velmi dobře,“ uvedl trenér hostujícího družstva Václav Varaďa.

Brno zůstává v tabulce deváté a v pátek si zahraje v Třinci. „Bude to kvůli tomu závěru určitě jiskřivější,“ dodal Vejmelka.