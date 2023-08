Cenný skalp si v přípravě na novou sezonu připsali hokejisté brněnské Komety. Ve čtvrtek totiž zvítězili na ledě mistrů z Třince, které zdolali 3:2 po samostatných nájezdech.

Brněnští hokejisté (v bílém) zdolali v přípravě Třinec 3:2 po samostatných nájezdech. | Foto: Petr Rubal

Tři výhry a jediná porážka. Takovou bilancí se zatím může chlubit Kometa v letní přípravě, recept na Brňany našla jen Olomouc. Naopak Třebíč, České Budějovice i Třinec se před jihomoravským celkem musely sklonit.

Brno do čtvrtečního duelu vletělo a hned od úvodu si vytvářelo zajímavé příležitosti. To nejlepší si ale schovalo až na přelom první a druhé třetiny. Nejprve se ve dvacáté minutě prosadila nejnebezpečnější formace hostů, když Steve Moses nabil Petru Holíkovi, který se nemýlil a poslal Kometu do vedení.

Po návratu z kabin svěřenci kouče Patrika Martince zdvojnásobili své vedení. Postarala se o to letní posila Lukáš Cingel a hosté po dvou třetinách kráčeli za výhrou.

Úřadující mistři ale v poslední dvacetiminutovce ukázali svou sílu. Nejprve se ve 45. minutě prosadil Andrej Nestrašil, vyrovnání domácích obstaral Richard Pánik, který při třineckém oslabení vystihl přihrávku brněnského celku a svůj únik zakončil přesně.

Velké šance diváci viděli i v prodloužení, ve kterém oba celky mohly rozhodnout. Ani jeden z útočníků však neproměnil své příležitosti a napínavý duel dospěl až do samostatných nájezdů.

Další zlato do sbírky. Golf Club Brno ovládl MČR v kategorii do šestnácti let

V nich už ale byli úspěšní jen hosté. Z brněnské pětice se prosadili Lukáš Kaňák a Petr Kratochvíl, naopak z domácích hokejistů neproměnil nikdo.

Brno si tak z ledu třineckých Ocelářů odvezlo výhru, i v dalším přípravném zápase se opět představí venku – v úterý zamíří do Českých Budějovic.

Třinec - Kometa Brno 2:3 sn

Třetiny: 0:1, 0:1, 2:0 – 0:0, 0:1.

Branky a nahrávky: 45. Nestrašil (Pánik, Růžička), 56. Pánik – 20. Holík (Moses), 21. Cingel (Ščotka), rozh. náj. Kaňák. Rozhodčí: Kika, Mrkva – Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1 270.

Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Polášek, Havránek – Voženílek, Vrána, Růžička – Nestrašil, Hudáček, Pánik – Hrehorčák, Roman, Sikora – Dravecký, Čacho, Kurovský.

Kometa Brno: Lukeš – Kučeřík, Holland, Ščotka, Kaňák, Lintuniemi, Gazda, Zahradníček – Cingel, Holík, Moses – Flek, Marcinko, Kratochvíl – Pospíšil, Kollár, Zbořil – Okál, Vincour, Jenyš.