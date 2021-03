Třinec rozhodl o osudu utkání v úvodních třinácti minutách, kdy nasázel tři góly a vyhnal brněnského hrdinu předkola play-off Karla Vejmelku z brány. „Jde vidět, že je na nás Třinec dobře připravený. Dostali jsme rychlé branky a pak už se to s námi táhlo," podotkl Král.

Skóre utkání i série otevřel ve druhé minutě přesnou střelou obránce Třince Tomáš Kundrátek. O necelých čtyřicet vteřin později navýšil vedení Ocelářů při rychlém protiútoku Michal Kovařčík. Zaskočenou Kometu ve třináccté minutě ještě víc rozhodila první třinecká formace, kdy po pohledné kombinaci zakončoval do odkryté branky nejproduktivnější Ocelář Martin Růžička. V bráně Komety tak nahradil Vejmelku Lukáš Klimeš. „V dalším zápase si musíme dát pozor na začátek a nedopustit takové rychlé branky," přesvědčoval Král.

Brňané vyrukovali do utkání i se svým odchovancem Petrem Mrázkem. Šestadvacetiletý útočník, jenž má za sebou životní sezonu v prvoligovém Prostějově, si za Kometu zahrál poprvé po víc než pěti letech. Do Brna se vydal po vyřazení hanáckého celku z předkola s Porubou. „Nečekal jsem to, ale po sezoně v Prostějově se mi ozvali z Komety a připojil jsem se k týmu. Stihnul jsem dva tréninky a rozbruslení," pravil Mrázek.

Premiéra v Kometě ale nebyla podle jeho představ. „Určitě z toho nemám dobrý pocit. V dalších zápasech je třeba dojít k výhře týmovým výkonem. Oproti první lize šlo o skok," přiznal bývalý útočník Třebíče, Přerova, Olomouce nebo Znojma.

Oceláři po úvodní suverénní pasáži náskok ještě navýšili. Ve 26. minutě prostřelil Klimeše dělovkou Jack Rodewald. Ve třetí třetině se zase prosadil po drzém průniku Erik Hrňa, jenž při zakončení zlomil hůl, ovšem puk poslal za záda brněnského brankáře.

To hosté nedokázali prostřelit svého bývalého spoluhráče Ondřeje Kacetla ani jednou. Znojemský rodák načal sérii mezi třemi tyčemi díky onemocnění třinecké jedničky Jakuba Štěpánka a na úvod předvedl přesvědčivý výkon. Sezonu přitom začínal v Kometě, z pozice trojky ale zasáhl jen do přípravy a následně putoval do Přerova. „Káca odvedl vynikající práci. Byl skvěle připravený," lebedil si třinecký obránce Tomáš Kundrátek.

Hned první duel naznačil, že tato série nabídne spoustu ostrých soubojů, rozhodčí rozdali přes dvacet trestů „Je to play-off a zápasy budou takto vyhrocené," doplnil Král. Druhé utkání je na programu v Třinci v neděli od pěti hodin odpoledne před kamerami ČT sport.

Oceláři Třinec - Kometa Brno 5:0

Třetiny: 3:0, 1:0, 1:0.

Branky a nahrávky: 2. Kundrátek (Kurovský), 2. M. Kovařčík (Špaček), 13. Martin Růžička (P. Vrána, M. Stránský), 26. Rodewald (Gernát, Špaček), 46. Hrňa (Freibergs, Kurovský).

Rozhodčí: Kika, Hejduk – Ganger, Klouček.

Vyloučení: 8:13.

Vyšší tresty: 1:1.

Využití: 2:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 29:26.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Chmielewski.

Kometa Brno: Vejmelka (13. Klimeš) – Zámorský, F. Král, Holland, Kučeřík, Svozil, Gulaši, Bartejs – Mueller (A), P. Holík, Zaťovič (C) – Vincour, Rákos, Valský – Mrázek, Klepiš (A), Plášek – Schneider, Šoustal, Bondra.