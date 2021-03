Už po čtvrtečním čtvrté duelu jim může skončit sezona. „Série končí, až když jeden z týmů vyhraje čtyři utkání. Jedeme dál. Vyhráli jsme na střely 21:19 a tohle nebyl zápas, který jsme měli prohrát,“ litoval asistent brněnského trenéra Jiří Horáček.



Kometa po nevyvedeném úvodu série značně proměnila formace a do sestavy se nevešel rakouský střelec Peter Schneider. „Peter zkrátka nebyl v sestavě. Víc nechci v pokračující sérii říkat, ať nedáváme soupeři šanci překlopit to na jeho stranu,“ uvedl Horáček.

Brňanům návrat na domácí led evidentně prospěl. Od úvodních minut drželi s favorizovaným soupeřem krok. Jejich snahu na chvíli přibrzdil smolný obdržený gól. Puk po střele Martina Gernáta zamířil do brankoviště za záda brněnského brankáře Karla Vejmelky a nejrychleji se zorientoval Martin Růžička, který kotouč doklepl do brány.

Domácí se ale nenechali rozhodit a zkraje druhé části srovnal v přesilovce Peter Mueller. „Zápas byl velmi vyrovnaný, bylo cítit, že domácí na nás chtějí dobře nastoupit,“ mínil trenér Třince Václav Varaďa.



Jenže Kometa zas a znovu doplatila na svou neefektivitu. Vytvořila si sice kopec zajímavých příležitostí, ale góly dávali Oceláři. „Domácí si vytvořili šance, které nevyužili,“ zmínil Varaďa.



Utkání na stranu jeho svěřenců překlopil ve 34. minutě při přečíslení střelou na zadní tyč Gernát. Třetí třetina už byla v režii hostů, kteří navýšili náskok ještě o dvě branky. „Musíme se víc tlačit do brány a dělat jednoduché věci. Přišlo mi to takové plané,“ zhodnotil zklamaný kapitán Komety Martin Zaťovič.



Brňané dosud od svého postupu do extraligy v play-off nikdy sérii neprohráli 0:4 na zápasy. K tomu, aby si bilanci nepokazili, potřebují ve čtvrtek porazit Třinec a zlomit černou sérii s Oceláři. V součtu se základní části s nimi prohráli všech sedm utkání. Osmé měření sil startuje v Brně deset minut před půl šestou večer před kamerami ČT sport. „Šance umírá poslední. Musíme něco předvést,“ řekl Zaťovič.

Kometa Brno - Oceláři Třinec 1:4

Třetiny: 0:1. 1:1, 0:2.

Branky a nahrávky: 24. Mueller (F. Král, P. Holík) – 8. Růžička (M. Stránský, Gernát), 34. Gernát (Miloš Roman, Hrehorčák), 47. Hrňa (M. Stránský), 54. M. Kovařčík (Špaček).

Rozhodčí: Šír, Hradil – Gebauer, Hlavatý.

Vyloučení: 5:5,

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 21:19.

Stav série: 0:3.

Kometa Brno: Vejmelka – F. Král, Bartejs, Kučeřík, Zámorský, Gulaši, Svozil, Barinka – Zaťovič (C), Klepiš (A), Mueller (A) – Bondra, Rákos, Mrázek – Plášek, P. Holík, V. Němec – Valský, Šoustal, Vincour.

Oceláři Třinec: Kacetl – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Jaroměřský, Freibergs, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Chmielewski.