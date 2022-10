„Je to pořád začátek sezony, ale z naší strany tam není nic. Musíme to celé zjednodušit. Pořád týmu věřím, ale je třeba začít pořádně makat,“ burcoval obránce Komety Jan Ščotka.

Na trápící se mistry z Třince přitom Brňané vlétli. Svou aktivitu přetavili v otevírací branku, o kterou se v deváté minutě po výborné přesilovce plné šancí postaral kapitán Martin Zaťovič, jenž si v pátém zápase připsal první bod v sezoně. „Zápas jsme začali dobře, dali jsme první gól, ale pak se nám bohužel nepovedlo navýšit na 2:0,“ litoval trenér Komety Martin Pešout.

Hosté se zmátořili v přesilové hře, kterou v šestnácté minutě proměnil slovenský útočník Marko Daňo. Po vyrovnání skóre vyrovnali Oceláři i hru a začali přebírat otěže utkání. „Hráli hodně jednoduše, pořád nahazovali, my jsme lítali šedesát metrů tam a zpátky. I my to musíme takto urvat,“ přesvědčoval Ščotka.

Hosté o osudu utkání rozhodli ve třetí třetině, když se ve 42. minutě podruhé trefil Daňo a o šest minut později zaskočil brněnského brankáře Dominika Furcha střelou k tyči Vladimír Svačina. Kometa zdramatizovala utkání v závěru, když se v 59. minutě v přesilovce prosadil pátým gólem sezony Luboš Horký.

Další šance si Brňané nevytvořili a naopak ještě inkasovali, když se do prázdné brány prosadil třinecký kanonýr Martin Růžička. „Takové vítězství už jsme potřebovali. Šlo o výhru vůle, odhodlání, důsledné obrany, blokování střel. Musím říct, že jsme si ji zasloužili,“ radoval se nový trenér Třince Zdeněk Moták, jenž zaznamenal první výhru s Oceláři.

Úřadujícím šampionům patří jedenáctá pozice tabulky, Kometa je o bod a příčku výš. Po nemastném začátku už se shání po posile. „Uvidíme, jestli se nám někoho podaří přivést, ale chybí nám centr (zraněný Kim Strömberg – pozn. red.) a bez centrů hra vázne,“ hlesl Pešout.

Kometa Brno - Oceláři Třinec 2:4

Třetiny: 1:1, 0:0, 1:3.

Branky a nahrávky: 9. Zaťovič (Horký, Holík), 59. Horký (Holík, Ščotka) – 16. Daňo (Marinčin, Nestrašil), 42. Daňo (Hudáček, Zahradníček), 48. Svačina (Daňo), 60. M. Růžička (M. Doudera).

Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva – Lederer, Synek.

Vyloučení: 3:4.

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 2:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 22:25.

Diváci: 5247.

Kometa Brno: Furch – Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Ďaloga, Gulaši (A), Hrbas, Němec – Zaťovič (C), Holík, Horký – Flek, Zbořil, Koblížek – Kollár, Malý, Šalé – Kratochvíl, Dufek, Vincour.

Oceláři Třinec: Mazanec – M. Doudera, Marinčin, Čukste, Adámek, Zahradníček, J. Jeřábek, Jaroměřský – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Roman, Hrehorčák – Daňo, Hudáček, Svačina – Chmielewski, Dravecký (A), Lyszczarczyk.