„Chce to všechno čas. Nebyli jsme čtyři týdny na ledě a teď už zase dva týdnyv kuse hrajeme. Potřebujeme víc tréninku a všechno si musí víc sednout,“ uvedl kapitán družstva Martin Zaťovič.

Brno v úvodních kláních po restartu souží hlavně ofenziva. V šesti zápasech vstřelili hokejisté Komety pouhých dvanáct gólů ze hry. „Útočná fáze nám pořád drhne. Dáváme strašně málo gólů, ve Vítkovicích jsme zápas zachránili dvěma využitými přesilovkami, v Pardubicích jsme se prosadili pouze jednou. Takové momenty by nám pomohly,“ poznamenal asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.

Brnu ve většině klání této specifické sezony chyběli členové elitního komanda Peter Mueller a Petr Holík, jenž pro nákazu koronavirem vynechal čtyři utkání. Americký snajpr Mueller absentoval v šesti duelech, za Brno nastoupil v úterý v Pardubicích. „Po návratu Holíka s Muellerem sestava najednou vypadá daleko nebezpečněji než v duelech předtím. Právě tyto a další absence jsou jeden z hlavních důvodů, proč se Kometě nevydařil start do sezony a dá se to zatím omluvit,“ nabídl pohled bývalý hráč Komety a televizní expert Jakub Koreis.

Jen Zaťovič jako jediný z hvězdného komanda nevynechal žádný zápas. Jenže bez svých parťáků citelně strádal. Ve čtyřech kláních bez obou zaznamenal jediný bod za asistenci. V úterý v Pardubicích je měl oba teprve podruhé v sezoně po svém boku a hned se postaral o jedinou branku Komety. „Přínos kluků je velký. Jsou to pro extraligu top hráči. Očekávají se od nás góly,“ uvedl kapitán brněnského celku.

Střelecký apetit v novém ročníku zatím prokazuje pouze rakouský kanonýr Peter Schneider. Jarní akvizice brněnského celku vstřelilav osmi zápasech šest gólů. „Teď se ještě dá pochopit, že Kometě se moc nedaří. Ať už je to kvůli absencím klíčových hráčů, nebo že vstupovala do sezony jako poslední mužstvo. Týmy už se ale dostávají do tempa a čas Komety by měl přijít,“ pravil Koreis.

Zatímco třeba v Mladé Boleslavi před osmi dny Brňané nesložili ani čtyři útoky, v tomto týdnu už řešili přetlak v ofenzivě. Kometa se totiž vyzbrojila třeba akvizicemi ze Znojma Anthonym Lucianim s Tomášem Svobodou, Adamem Gajarským ze Vsetína a nejnověji kanadským forvardem Brandonem DeFaziem, který naposledy hrál KHL v čínském Kunlunu.

Po návratu Holíka s Muellerem je naráz v útoku příliš těsno. „Hned ta soupiska vypadá jinak se čtyřmi kompletními útoky,“ uvedl Koreis. Přetlak odnesli Jakub Valský se Silvestrem Kuskem, kteří zamířili na měsíční hostování do Olomouce.

Kometa má šanci ukázat zlepšení v útoku v pátek v duelu na ledě Karlových Varů.