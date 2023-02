Koblížek se trefil poprvé od 30. prosince a po patnácti zápasech, Vincour premiérově od 7. října a po třiadvaceti duelech. „Vincek hraje výborně oslabení, dobře kryje střely, gól je odměna za to, že dělá správné věci. Koblih se pasuje do role střelce, ale člověk se v určité fázi své kariéry dostane do fáze, kdy nabízí charakter pro tým. Může mu přinést něco jiného a pak dá gól. Určitě se teď oba cítí dobře,“ přemítal asistent brněnského trenéra Jaroslav Modrý.