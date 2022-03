Byli to tak domácí, kteří první udeřili. V ponechané výhodě se zblízka prosadil sváteční střelec Tomáš Šoustal, jenž využil toho, že Konrád předtím nedokázal přidržet kotouč. Hosté mohli vyrovnat, ale Řezníček napálil jen tyč. Na konci druhé třetiny tak Brno dostal do trháku Zbořil, který přesnou střelou v přesilovce poslal domácí do dvoubrankového vedení.

Olomouc ovšem nesložila zbraně, což se jí vyplatilo. Ve 46. minutě nejprve snížil Jakub Navrátil, který potrestal chybu v rozehrávce Komety. Vyrovnání se hosté dočkali těsně po skončení přesilovky, kdy Jan Bambula přesnou ranou překonal Tomka a dílo zkázy Brna dokonal druhou trefou v zápase Navrátil, jenž využil další zaváhání v rozehrávce Komety.

