„K tomu jim blahopřejeme, pro hráče je to splnění snu,“ uvedl trenér Komety Jiří Kalous.

Jaká připadne Brňanům role na olympiádě?

MAREK ĎALOGA. Už i fanoušci Komety obdivují hlavní devízu zkušeného dvaatřicetiletého zadáka – jeho bleskurychlé přechody do útoku, při nichž využívá svůj dynamit v bruslích.

Na statistikách rodáka ze Zvolenu ovšem ofenzivní výlety vidět nejsou. V pětatřiceti zápasech nasbíral devět bodů. „Není to podle mě typ tvůrčího obránce, kterého Brno mělo třeba v Kubovi Krejčíkovi nebo Petru Zámorském. Do pásma vletí, ale co z toho, když nepadne gól,“ řekl legendární brněnský bek Jaromír Meixner.

Přestože Ďaloga neoplývá výstavními statistikami, patří mezi oblíbence trenéra slovenské reprezentace Craiga Ramsayho. Na loňském světovém šampionátu v Rize byl Ďaloga kapitánem týmu. „Vždy udělá něco, co od něj nečekáte. Je to jeden z nejlepších bruslařů, jakého jsem kdy viděl. Škoda, že jsem ho nepoznal dřív. Kdyby dostal jako mladší pořádnou šanci pod dobrým trenérem, mohl být platný v NHL,“ pravil Ramsay.

Vrchol sezony se blíží a Basket Brno posílil kanadský pivot Djuricic

MICHAL KRIŠTOF. Postavou i hrou si je jako vejce vejci podobný Petru Holíkovi. Krištof podobně jako jeho hokejové dvojče řídí hru. V pětatřiceti zápasech nasbíral osmadvacet bodů.

Když se Holík trápil, nahradil ho Krištof v centru prvního útoku náramně. Osmadvacetiletý forvard, jenž hokejově vyrůstal ve Finsku, poletí na svou druhou olympiádu a měl by patřit mezi tahouny slovenské reprezentace.

V novém roce ho zastavil covid. Naposledy nastoupil 9. ledna proti Litvínovu.

MATEJ TOMEK. Po rozpačitém začátku sezony se výkony extraligového brankářského debutanta zvedly. Sezonu začínal jako jednička Komety, ale kvůli nevyrovnaným výkonům vedení klubu přivedlo zkušeného brankáře Jakuba Sedláčka, který nyní dostává mezi třemi tyčemi přednost. „Tomkovi ještě scházejí zkušenosti. Nepřesvědčil, že dokáže mužstvo podržet, proto vedení přivedlo Sedláčka,“ shrnul Meixner.

V Pekingu bude čtyřiadvacetiletý gólman zkušenosti sbírat. Nejspíš mu připadne role brankářské trojky za Branislavem Konrádem a Patrikem Rybárem.