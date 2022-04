Ačkoliv se spousta brněnských hráčů na mistrovství světa podívala, některým se to nikdy nepovedlo. Deník Rovnost vybral nejvýraznější tváře z Komety od návratu do extraligy v roce 2009, které se sice v přípravném období dostaly do nominace reprezentace, ale na světovém šampionátu si nikdy nezahrály.