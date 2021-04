Ačkoli se hokejisté Znojma vrací do nejvyšší rakouské soutěže, druhá liga se bude hrát i v nadcházejícím ročníku na dvou místech na jižní Moravě. Vedle Hodonína má totiž nově licenci Kometa Brno, která ji získala právě od odcházejících Orlů.

Hokejisté Komety se čas od času utkají se Znojmem v přípravě. V roce 2016 si oba celky zahrály O pohár hejtmana Jihomoravského kraje. Duel v DRFG areně ovládla domácí Kometa 4:1. Hattrickem se blýskl tehdy sedmnáctiletý Martin Nečas. | Foto: Deník/Attila Racek

Majitel brněnského klubu Libor Zábranský hodlá poskytnout ve třetí nejvyšší soutěži místo pro odchovance Komety a pomoct jim při přechodu z juniorského do dospělého hokeje. „Považuji to za velmi důležité. Vychováváme totiž spoustu kluků, a pokud jsou na hraně, třeba ve čtvrté pětce Třebíče, je logické, že kluby upřednostní spíš své odchovance. Jde o mezičlánek mezi juniorkou a extraligou,“ uvedl pro klubový web Zábranský s tím, že do tří let chce s týmem postoupit do první ligy.