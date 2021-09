„Pardubice jsou jedním z aspirantů na titul, takže pro nás jde o hodně cenný skalp. Bohužel jsme si to zkomplikovali závěrem, kdy se Pardubice prosadily a dostaly nás pod velký tlak,“ uvedl trenér Komety Jiří Kalous. Brňanům náramně vyšla první část. Skóre otevřel ve dvanácté minutě Alexandre Mallet, jehož přihrávku si nešťastně srazil do brány pardubický forvard Patrik Poulíček.

O necelou půlminutu později navýšil vedení Peter Mueller a o pět minut později se v oslabení prosadil Daniel Rákos, jenž se v extralize trefil poprvé od konce ledna loňského roku, kdy vstřelil gól rovněž Pardubicím. „Vím, že jsem dlouho nedal gól, bylo to ale zapříčiněné i zdravotními problémy. Do této sezony jsem šel s čistou hlavou a jsem rád, že už to mám za sebou,“ poznamenal čtyřiatřicetiletý pardubický rodák.

Kometa dlouho kontrolovala hru, o jistotu přišla v úvodu druhé třetiny, kdy se hosté prosadili dvakrát za necelou minutu. „Hlídali jsme to a pak jsme zas dopustili dvě chyby v obranném pásmu a už to bylo. Naštěstí jsme to dotáhli k výhře, což je pro tým důležité. Příště se musíme takových hrubek vyvarovat,“ velel kapitán týmu Martin Zaťovič.

Jedním ze strůjců triumfu byl i gólman Matej Tomek, jenž v úvodních duelech postrádal jistotu, nyní ale tým podržel. „Tuto výhru potřeboval,“ podotkl Zaťovič. Další zápas čeká Kometu v neděli v Třinci.

Kometa Brno - Pardubice 3:2

Třetiny: 3:0, 0:0, 0:2.

Branky a nahrávky: 12. Mallet, 12. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 17. Rákos (Kučeřík) – 44. Říčka (Nakládal, Mikuš), 45. Vála (Anděl, Nakládal)

Rozhodčí: Hejduk, Hradil – Hynek, Gerát.

Vyloučení: 3:2.

Využití: 0:0.

V oslabení: 1:0.

Střely na branku: 25:27

Diváci: 5922.

Kometa Brno: Tomek – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, D. Mikyska – Zaťovič, P. Holík, Mueller – M. Haščák, Krištof, Vincour – L. Horký, Kollár, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee – Dočekal.

Pardubice: Frodl (17. Klouček) – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal, J. Kolář, Vála – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, Poulíček, Blümel – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, Rohlík.