Rozpačitý závěr rozpačité základní části. Hokejisté brněnské Komety prohráli v posledním extraligovém kole na domácím ledě jasně 2:5 s Pardubicemi, které přijely v omlazené sestavě, a první fázi sezony zakončili devátí, nejníž od sezony 2015/2016, v níž dopadli stejně. Hokejisté Komety se tak v předkole play-off utkají s osmými Vítkovicemi, přičemž série na tři výhry startuje ve středu a ve čtvrtek dvěma zápasy v Ostravě.

Kometa zakončila základní část soubojem s Pardubicemi. | Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda

„Je to velká výzva začínat sérii na tři výhry u soupeře. Prohra s Pardubicemi nás tak mrzí, protože jsme hráli o hodně, o výhodu domácího ledu,“ litovala po utkání americká hvězda Komety Peter Mueller.

Dvaatřicetiletý snajpr v neděli přepsal extraligové dějiny, když se stal prvním cizincem, jenž vyhrál kanadské bodování. Ve 46 zápasech zaznamenal 64 bodů za 29 branek a 35 asistencí a uhájil korunu krále produktivity o bod před dotírajícím Martinem Růžičkou z Třince. „Je těžké na to myslet právě teď po prohře. Nevěděl jsem do poslední chvíle, jestli vyhraju, nebo ne. Výhra patří i mým spoluhráčům z formace a celého týmu,“ pravil hvězdný Američan.